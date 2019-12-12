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      Полковник ЗСУ заявив про реінтеграцію військових з України та РФ: реакція Генштабу

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      Полковник Ноздрачов зробив скандальну заяву про реінтеграцію військоивх ЗСУ і РФ / Скріншот

      Полковник Збройних сил Олексій Ноздрачов відзначився скандальною заявою про українських та російських військових. За його словами, бійці ЗСУ нібито готові до реінтеграції з військовими РФ і проросійськими бойовиками. У Генштабі вже призначили службове розслідування через ці висловлювання.

      Що заявив Ноздрачов?

      Начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ полковник Олексій Ноздрачов заявив про готовність інтеграції і співробітництва української армії з бойовиками. Для цього при РНБО нібито вже створили групу по національно-патріотичному вихованню.

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      Військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегріруются дуже швидко, якщо буде прийнято та імплементовано політичне рішення. Тому що крім національної ідеї існують військові традиції. І знайти спільну мову військовим росіянам і українцям, навіть якщо вони були ворогами, краще,
      – сказав полковник. 

      Далі військовий додав, що "існують праворадикальні рухи, які держава не контролює". Також у питанні реінтеграції українських та російських військових існує проблема з ветеранами.

      Як Ноздрачов пояснив таку заяву?

      Згодом полковник ЗСУ у своєму фейсбуці відзначив, що висловив свої особисті погляди щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він переконує, що хотів донести до українців такі основні посили:

      • ЗСУ, Нацгвардія та добровольчі підрозділи у 2014 році створили умови для переформування країни та побудови національної ідеї;
      • інформаційне середовище є районом операції Росії проти України і тільки консолідація зусиль цивільного суспільства та військових надасть можливість ефективно протистояти цій агресій. Національна стійкість в першу чергу залежить від згуртованості суспільства.

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      На жаль, ідеї національної згуртованості заради перемоги не набули поширення, а вирвані з контексту слова були "перекручені" та набули незаслуженої уваги",
      – написав Ноздрачов.

       

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      Як на скандальну заяву відреагували у ЗСУ?

      У Генштабі Збройних сил вже розпочали службове розслідування через цю заяву полковника Ноздрачова.

      Оціночні суб’єктивні судження, у тому числі політичного характеру, що були висловлені полковником Олексієм Ноздрачовим, не є позицією Генерального штабу та Збройних Сил,
      – наголосили військові.

      За їх словами, полковник не мав повноважень робити заяви, які виходять за межі його службових обов’язків та компетенції очолюваного ним підрозділу.

       

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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Новини Росії Проросійські бойовики Збройні сили України Скандал
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