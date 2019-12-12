Полковник ЗСУ заявив про реінтеграцію військових з України та РФ: реакція Генштабу

Полковник Збройних сил Олексій Ноздрачов відзначився скандальною заявою про українських та російських військових. За його словами, бійці ЗСУ нібито готові до реінтеграції з військовими РФ і проросійськими бойовиками. У Генштабі вже призначили службове розслідування через ці висловлювання.

Що заявив Ноздрачов?

Начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ полковник Олексій Ноздрачов заявив про готовність інтеграції і співробітництва української армії з бойовиками. Для цього при РНБО нібито вже створили групу по національно-патріотичному вихованню.

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Військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегріруются дуже швидко, якщо буде прийнято та імплементовано політичне рішення. Тому що крім національної ідеї існують військові традиції. І знайти спільну мову військовим росіянам і українцям, навіть якщо вони були ворогами, краще,

– сказав полковник.

Далі військовий додав, що "існують праворадикальні рухи, які держава не контролює". Також у питанні реінтеграції українських та російських військових існує проблема з ветеранами.

Як Ноздрачов пояснив таку заяву?

Згодом полковник ЗСУ у своєму фейсбуці відзначив, що висловив свої особисті погляди щодо реінтеграції тимчасово окупованих територій. Він переконує, що хотів донести до українців такі основні посили:

ЗСУ, Нацгвардія та добровольчі підрозділи у 2014 році створили умови для переформування країни та побудови національної ідеї;

інформаційне середовище є районом операції Росії проти України і тільки консолідація зусиль цивільного суспільства та військових надасть можливість ефективно протистояти цій агресій. Національна стійкість в першу чергу залежить від згуртованості суспільства.

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На жаль, ідеї національної згуртованості заради перемоги не набули поширення, а вирвані з контексту слова були "перекручені" та набули незаслуженої уваги",

– написав Ноздрачов.

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Як на скандальну заяву відреагували у ЗСУ?

У Генштабі Збройних сил вже розпочали службове розслідування через цю заяву полковника Ноздрачова.

Оціночні суб’єктивні судження, у тому числі політичного характеру, що були висловлені полковником Олексієм Ноздрачовим, не є позицією Генерального штабу та Збройних Сил,

– наголосили військові.

За їх словами, полковник не мав повноважень робити заяви, які виходять за межі його службових обов’язків та компетенції очолюваного ним підрозділу.