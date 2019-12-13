Я допустив велику помилку, – Ноздрачов вибачився за скандальну заяву про військових

Бійці ЗСУ готові до реінтеграції з військовими РФ і проросійськими бойовиками – заяву з таким змістом зробив 12 грудня полковник ЗСУ Олексій Ноздрачов. Цього ж дня увечері він опублікував вибачення та визнав, що "відверто помилився".

Олексій Ноздрачов – начальник Управління цивільно-військового співробітництва ЗСУ. Під час круглого столу 12 грудня у Києві він заявив, що українські "військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко".

Детально про скандал: Полковник ЗСУ заявив про реінтеграцію військових з України та РФ

Навколо висловлювання розгорівся гучний скандал. У Генштабі вже запевнили, що Ноздрачов не мав права робити такі заяви, які є "оціночні і суб'єктивні", тим більше – з політичним підтекстом. Щодо ситуації уже розпочали службове розслідування.

Вибачення Ноздрачова

Спершу полковник опублікував у фейсбуці пояснення: мовляв, "висловив свої особисті погляди". Проте згодом у відеозверненні визнав, що "допустив велику помилку".

Сьогодні я допустив велику помилку – некоректно висловившись стосовно ветеранів і військовослужбовців, що виконують завдання у боротьбі з російською агресією,

– сказав Ноздрачов.

І додав: "Я відверто помилився у своїх висловлюваннях і прошу мені пробачити цю помилку".

Це моя провина і я її усвідомлюю. Я готовий понести покарання. Мені прикро за те. Прошу вибачення,

– сказав полковник у відеозверненні.

Ноздрачов також наголосив, що не висловлював думку керівництва ЗСУ.

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