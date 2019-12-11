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      Справа бракованих бронежилетів: одного з підозрюваних відпустили під домашній арешт

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      Бронежилет / Ілюстративне фото

      Апеляційний суд Києва змінив запобіжний захід Сергію Почтаренку. Він був заступником генерал-майора Марченка, який займався супроводом матеріального забезпечення ЗСУ.

      Тепер замість 2 місяців на гауптвахті, які йому присудив Печерський райсуд, Почтаренко перебуватиме під цілодобовим домашнім арештом. Про це з зали суду інформує 5 канал.

      Основне: Справа бронежилетів Марченка: що про це відомо

      Що таке гауптвахта?Приміщення, у якому під вартою тримають військових.

      Захист Почтаренка просив у суддів віддати полковника на поруки. Заяви про таку свою готовність подали начальник департаменту патрульної поліції Євген Жуков, ветеран Семен Колейник і волонтер Олексій Мочанов.

      Своєю чергою, прокурори наполягали залишити обраний раніше запобіжний захід для Почтаренка без змін.

      Сам підозрюваний заявив, що діяв згідно з законом та своїми обовʼязками. Звинувачення він назвав безпідставними і додав, що не буде переховуватися від слідства.

      До слова, генерал-майору Марченку обрали набагато суворіший запобіжний захід – взяття під варту з можливістю виходу під заставу у 76 мільйонів гривень. Щоправда, згодом її суму застави знизили – до 20 мільйонів. До справи причетні ще 3 підозрюваних у злочинній схемі.

      Що відомо про справу неякісних бронежилетів?

      • Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів "Корсар" для українських військових вартістю 176 мільйонів гривень. З цієї кількості 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими: вони прострілювалися.
      • Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень. ДБР вилучило 11 тисяч бронежилетів, потенційно небезпечних для життя військових.
      • Окрім того з’ясувалося, що до закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами причетні 5 високопосадовців Міноборони. За даними слідства, високопосадовці знали, що бронежилети не відповідали технічним вимогам.
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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Новини України Збройні сили України Рішення суду Кримінальні новини Державне бюро розслідувань
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