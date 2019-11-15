Справа бракованих бронежилетів: усім підозрюваним обрали запобіжний захід

Усім, п’ятьом підозрюваним у закупівлі неякісних бронежилетів для українських військових вже обрали запобіжний захід. Так, під варту на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 76 мільйонів 840 тисяч гривень відправили начальника продовольчого забезпечення ЗСУ Михайла Каморянського.

А ось першого заступника начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергія Почтаренка судді відправили під варту на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 мільйонів гривень, передає Укрінформ.

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Що таке гауптвахта? Приміщення, у якому під вартою тримають військових.

Ще двох підозрюваних у злочинній схемі – заступницю начальника управління Ольгу Капінус та начальника відділу розробки речового майна Василя Саковця – відправили під нічний домашній арешт до 3 січня 2020 року.

Раніше у цій же справі генерал-майору Марченку обрали запобіжний захід – взяття під варту з можливістю виходу під заставу у 76 мільйонів гривень.

Що відомо про справу неякісних бронежилетів?