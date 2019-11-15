13:28
15 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ РИНОК ЗЕМЛІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Медвєдєв ставить пенсіонерів на коліна. Чому Ким Чен Ин дружить з Путіним
      Вєсті Кремля
      22:03, 14 листопада
      Вєсті.UA: Тимошенко винесла вирок Зеленському. Епічне повернення Онищенка
      Вєсті.UA
      20:37, 14 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      АННА СКОРОХОД БЮДЖЕТ 2020 УКРАЇНА – ЕСТОНІЯ РИНОК ЗЕМЛІ

      Справа бракованих бронежилетів: усім підозрюваним обрали запобіжний захід

      397 Читать новость на русском
      Бронежилет
      Бронежилет / Ілюстративне фото/ ТСН

      Усім, п’ятьом підозрюваним у закупівлі неякісних бронежилетів для українських військових вже обрали запобіжний захід. Так, під варту на 2 місяці з правом внесення застави у розмірі 76 мільйонів 840 тисяч гривень відправили начальника продовольчого забезпечення ЗСУ Михайла Каморянського.

      А ось першого заступника начальника Головного управління розвитку та супроводу матеріального забезпечення ЗСУ Сергія Почтаренка судді відправили під варту на гауптвахті з можливістю застави у понад 76 мільйонів гривень, передає Укрінформ.

       Все, що треба знати: Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка

      Що таке гауптвахта? Приміщення, у якому під вартою тримають військових.

      Ще двох підозрюваних у злочинній схемі – заступницю начальника управління Ольгу Капінус та начальника відділу розробки речового майна Василя Саковцявідправили під нічний домашній арешт до 3 січня 2020 року.

      Раніше у цій же справі генерал-майору Марченку обрали запобіжний захід – взяття під варту з можливістю виходу під заставу у 76 мільйонів гривень.

      Що відомо про справу неякісних бронежилетів?

      • Міноборони закупило 20 тисяч бронежилетів "Корсар" для українських військових вартістю 176 мільйонів гривень. З цієї кількості 7 тисяч бронежилетів виявилися бракованими: вони прострілювалися.
      • Загальна вартість збитків склала 61 мільйон гривень. ДБР вилучило 11 тисяч бронежилетів, потенційно небезпечних для життя військових.
      • Окрім того з’ясувалося, що до закупівлі неякісних бронежилетів за завищеними цінами причетні 5 високопосадовців Міноборони. За даними слідства, високопосадовці знали, що бронежилети не відповідали технічним вимогам.
      blog_ava
      Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      сьогодні
      4367
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Міністерство оборони України Збройні сили України Державне бюро розслідувань Шахрайство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      сьогодні , 12:00 Сам себе институт, или Коломойский решает свои задачи, несмотря на украинское будущее
      Павло Казарін 352
      Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      сьогодні , 10:58 Хто така Анна Скороход, яку виключили з фракції "Слуга народу"
      Вероніка Климська 11628
      Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      сьогодні , 09:59 Справа бракованих бронежилетів: чому активісти протестують проти затримання Марченка
      Євгенія Мазур 1835
      "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      сьогодні , 08:40 "Північний потік-2" проти української ГТС: хто виграє у газовій війні?
      Блог Медіа 1207
      Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      сьогодні , 08:33 Затримання чоловіка Анни Скороход: хто такий Олексій Алякін і в чому його підозрюють
      Інна Жолобович 4367
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук