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      Дело бракованных бронежилетов: всем подозреваемым избрана мера пресечения

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      Бронежилет
      Бронежилет / Иллюстративное фото/ ТСН

      Всем пяти подозреваемым в закупке некачественных бронежилетов для украинских военных уже избрана мера пресечения. Так, под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере 76 миллионов 840 тысяч гривен отправили начальника продовольственного обеспечения ВСУ Михаила Каморянского.

      А вот первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Почтаренко судьи отправили под стражу на гауптвахте с возможностью залога в более 76 миллионов гривен, передает Укринформ.

      Все, что нужно знать: Дело бракованных бронежилетов: почему активисты протестуют против задержания Марченко

      Что такое гауптвахта?
      Помещение, в котором под стражей держат военных.

      Еще двух подозреваемых в преступной схеме – заместителя начальника управления Ольгу Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца – отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года.

      Ранее по этому же делу генерал-майору Марченко избрана мера пресечения – заключение под стражу с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен.

      Что известно о деле некачественных бронежилетов?

      • Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов "Корсар" для украинских военных стоимостью 176  миллионов гривен. Из этого количества 7000 бронежилетов оказались бракованными: они простреливались.
      • Общая стоимость ущерба составила 61 миллион гривен. ГБР изъяло 11000 бронежилетов, потенциально опасных для жизни военных.
      • Кроме того выяснилось, что к закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам причастны 5 высокопоставленных чиновников Минобороны. По данным следствия, чиновники знали, что бронежилеты не соответствовали техническим требованиям.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Государственное бюро расследований Вооруженные силы Украины Міністерство оборони України Мошенничество
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