Дело бракованных бронежилетов: всем подозреваемым избрана мера пресечения
Всем пяти подозреваемым в закупке некачественных бронежилетов для украинских военных уже избрана мера пресечения. Так, под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере 76 миллионов 840 тысяч гривен отправили начальника продовольственного обеспечения ВСУ Михаила Каморянского.
А вот первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Почтаренко судьи отправили под стражу на гауптвахте с возможностью залога в более 76 миллионов гривен, передает Укринформ.
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Что такое гауптвахта?
Помещение, в котором под стражей держат военных.
Еще двух подозреваемых в преступной схеме – заместителя начальника управления Ольгу Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца – отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года.
Ранее по этому же делу генерал-майору Марченко избрана мера пресечения – заключение под стражу с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен.
Что известно о деле некачественных бронежилетов?
- Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов "Корсар" для украинских военных стоимостью 176 миллионов гривен. Из этого количества 7000 бронежилетов оказались бракованными: они простреливались.
- Общая стоимость ущерба составила 61 миллион гривен. ГБР изъяло 11000 бронежилетов, потенциально опасных для жизни военных.
- Кроме того выяснилось, что к закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам причастны 5 высокопоставленных чиновников Минобороны. По данным следствия, чиновники знали, что бронежилеты не соответствовали техническим требованиям.