Дело бракованных бронежилетов: всем подозреваемым избрана мера пресечения

Всем пяти подозреваемым в закупке некачественных бронежилетов для украинских военных уже избрана мера пресечения. Так, под стражу на 2 месяца с правом внесения залога в размере 76 миллионов 840 тысяч гривен отправили начальника продовольственного обеспечения ВСУ Михаила Каморянского.

А вот первого заместителя начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергея Почтаренко судьи отправили под стражу на гауптвахте с возможностью залога в более 76 миллионов гривен, передает Укринформ.

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Что такое гауптвахта?

Помещение, в котором под стражей держат военных.

Еще двух подозреваемых в преступной схеме – заместителя начальника управления Ольгу Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца – отправили под ночной домашний арест до 3 января 2020 года.

Ранее по этому же делу генерал-майору Марченко избрана мера пресечения – заключение под стражу с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен.

Что известно о деле некачественных бронежилетов?