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      Дело бракованных бронежилетов: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест

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      Бронежилет / Иллюстративное фото

      Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Сергею Почтаренко. Он был заместителем генерал-майора Марченко, который занимался сопровождением материального обеспечения ВСУ.

      Теперь вместо 2 месяцев на гауптвахте, которые ему присудил Печерский райсуд, Почтаренко будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Об этом из зала суда передает 5 канал.

      Основное: Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно

      Что такое гауптвахта? Помещение, в котором под стражей держат военных.

      Защита Почтаренко просила у судей отдать полковника на поруки. Заявления о такой своей готовности подали начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков, ветеран Семен Колейник и волонтер Алексей Мочанов.

      В свою очередь, прокуроры настаивали оставить избранную ранее меру пресечения для Почтаренко без изменений.

      Сам подозреваемый заявил, что действовал по закону и своим обязанностям. Обвинения он назвал необоснованными и добавил, что не будет скрываться от следствия.

      К слову, генерал-майору Марченко избрали гораздо более суровую меру пресечения – взятие под стражу с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен. Правда, впоследствии сумму залога снизили до 20 миллионов. К делу причастны еще 3 подозреваемых в преступной схеме.

      Что известно о деле некачественных бронежилетов?

      • Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов "Корсар" для украинских военных стоимостью 176 миллионов гривен. Из этого количества 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными: они простреливались.
      • Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен. ГБР изъяло 11 тысяч бронежилетов, потенциально опасных для жизни военных.
      • Кроме того выяснилось, что к закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам причастны 5 чиновников Минобороны. По данным следствия, чиновники знали, что бронежилеты не соответствовали техническим требованиям.
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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости политики Новости Украины Государственное бюро расследований Криминальные новости Решение суда Вооруженные силы Украины
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