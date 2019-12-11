Дело бракованных бронежилетов: одного из подозреваемых отпустили под домашний арест
Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения Сергею Почтаренко. Он был заместителем генерал-майора Марченко, который занимался сопровождением материального обеспечения ВСУ.
Теперь вместо 2 месяцев на гауптвахте, которые ему присудил Печерский райсуд, Почтаренко будет находиться под круглосуточным домашним арестом. Об этом из зала суда передает 5 канал.
Основное: Дело бронежилетов Марченко: что об этом известно
Что такое гауптвахта? Помещение, в котором под стражей держат военных.
Защита Почтаренко просила у судей отдать полковника на поруки. Заявления о такой своей готовности подали начальник департамента патрульной полиции Евгений Жуков, ветеран Семен Колейник и волонтер Алексей Мочанов.
В свою очередь, прокуроры настаивали оставить избранную ранее меру пресечения для Почтаренко без изменений.
Сам подозреваемый заявил, что действовал по закону и своим обязанностям. Обвинения он назвал необоснованными и добавил, что не будет скрываться от следствия.
К слову, генерал-майору Марченко избрали гораздо более суровую меру пресечения – взятие под стражу с возможностью выхода под залог в 76 миллионов гривен. Правда, впоследствии сумму залога снизили до 20 миллионов. К делу причастны еще 3 подозреваемых в преступной схеме.
Что известно о деле некачественных бронежилетов?
- Минобороны закупило 20 тысяч бронежилетов "Корсар" для украинских военных стоимостью 176 миллионов гривен. Из этого количества 7 тысяч бронежилетов оказались бракованными: они простреливались.
- Общая стоимость убытков составила 61 миллион гривен. ГБР изъяло 11 тысяч бронежилетов, потенциально опасных для жизни военных.
- Кроме того выяснилось, что к закупке некачественных бронежилетов по завышенным ценам причастны 5 чиновников Минобороны. По данным следствия, чиновники знали, что бронежилеты не соответствовали техническим требованиям.