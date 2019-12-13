Я допустил большую ошибку, – Ноздрачев извинился за скандальное заявление о военных
Бойцы ВСУ готовы к реинтеграции с военными РФ и пророссийскими боевиками – заявление с таким содержанием сделал 12 декабря полковник ВСУ Алексей Ноздрачев. В этот же день вечером он опубликовал извинения и признал, что "откровенно ошибся".
Алексей Ноздрачев – начальник Управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ. Во время круглого стола 12 декабря в Киеве он заявил, что украинские "военные и военные русские, которые против нас воевали и продолжают воевать, и даже те военные, которые есть в формированиях Донецкой и Луганской областях, реинтегрируются очень быстро".
Подробно о скандале: Полковник ВСУ заявил о реинтеграции военных из Украины и РФ
Вокруг высказывания разгорелся громкий скандал. В Генштабе уже заверили, что Ноздрачев не имел права делать такие заявления, которые являются "оценочными и субъективными", тем более – с политическим подтекстом. По ситуации уже начали служебное расследование.
Извинения Ноздрачева
Сначала полковник опубликовал в фейсбуке объяснение: мол, "выразил свои личные взгляды". Однако впоследствии в видеообращении признал, что "допустил большую ошибку".
Сегодня я допустил большую ошибку – некорректно высказавшись в отношении ветеранов и военнослужащих, выполняющих задачи в борьбе с российской агрессией,
– сказал Ноздрачев.
И добавил: "Я откровенно ошибся в своих высказываниях и прошу мне простить эту ошибку".
Это моя вина и я ее осознаю. Я готов понести наказание. Мне обидно за то. Прошу прощения,
– сказал полковник в видеообращении.
Ноздрачев также отметил, что не высказывал мнение руководства ВСУ.
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