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      Полковника Ноздрачова відсторонили від посади в Збройних силах України

      2176 Читать новость на русском
      Олексій Ноздрачов / mil.gov.ua

      Військова служба правопорядку, якій доручили провести службове розслідування, повідомила про відсторонення від посади полковника ЗСУ Олексія Ноздрачова. Його можуть покарати через скандальні висловлювання про радикалізм в Україні, які він зробив 12 грудня під час круглого столу у Києві.

      Генштаб проводить службове розслідування. Відсторонення діятиме на час проведення службового розслідування, яке було призначено після скандального висловлювання.

      Детально про скандал: Полковник ЗСУ заявив про реінтеграцію військових з України та РФ

      Службове розслідування ініціював начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

       

      Відзначимо, що під Міністерством оборони України відбувся мітинг з вимогою відправити у відставку полковника Ноздровського.

      Мітинг з вимогою звільнити Ноздровського / фото 24 каналу

      Що відомо про скандал за участі полковника Ноздрачова

      Під час круглого столу 12 грудня у Києві він заявив, що українські "військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко".

      Навколо висловлювання розгорівся гучний скандал. У Генштабі вже запевнили, що Ноздрачов не мав права робити такі заяви, які є "оціночні і суб'єктивні", тим більше – з політичним підтекстом.

      Згодом, сам полковник записав відеозвернення із вибаченнями.

      Дивіться відео вибачень Ноздрачова:

      Читайте також: Я допустив велику помилку, – Ноздрачов вибачився за скандальну заяву про військових

      Мітинг під Міністерством оборони України з вимогою відправити Ноздрачова у відставку – відео

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Збройні сили України Скандал Міністерство оборони України
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