Полковника Ноздрачова відсторонили від посади в Збройних силах України
Військова служба правопорядку, якій доручили провести службове розслідування, повідомила про відсторонення від посади полковника ЗСУ Олексія Ноздрачова. Його можуть покарати через скандальні висловлювання про радикалізм в Україні, які він зробив 12 грудня під час круглого столу у Києві.
Генштаб проводить службове розслідування. Відсторонення діятиме на час проведення службового розслідування, яке було призначено після скандального висловлювання.
Детально про скандал: Полковник ЗСУ заявив про реінтеграцію військових з України та РФ
Службове розслідування ініціював начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.
Відзначимо, що під Міністерством оборони України відбувся мітинг з вимогою відправити у відставку полковника Ноздровського.
Мітинг з вимогою звільнити Ноздровського / фото 24 каналу
Що відомо про скандал за участі полковника Ноздрачова
Під час круглого столу 12 грудня у Києві він заявив, що українські "військові і військові росіяни, які проти нас воювали і продовжують воювати, і навіть ті військові, які є в формуваннях Донецької і Луганської областей, реінтегруються дуже швидко".
Навколо висловлювання розгорівся гучний скандал. У Генштабі вже запевнили, що Ноздрачов не мав права робити такі заяви, які є "оціночні і суб'єктивні", тим більше – з політичним підтекстом.
Згодом, сам полковник записав відеозвернення із вибаченнями.
Дивіться відео вибачень Ноздрачова:
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Мітинг під Міністерством оборони України з вимогою відправити Ноздрачова у відставку – відео