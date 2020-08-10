За сутки 10 августа боевики ни разу не открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе. Поэтому украинские военные имеют возможность помогать местным жителям.

Сутки на Донбассе 10 августа: пока без обстрелов

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой, сообщили в фейсбуке штаба ООС.

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С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано,

– говорится в сообщении.

Украинские военные придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Однако готовы отреагировать на угрозу со стороны войск оккупанта.

Объединенные силы помогают местным жителям

Кроме того, украинские защитники активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов, помогая им.

В частности, при содействии представителей гражданско-военного сотрудничества полностью восстановлено электроснабжение в селах Майское и Гладосово . Из-за боевых действий они длительное время были отрезаны от электропитания.

. Из-за боевых действий они длительное время были отрезаны от электропитания. А сотрудники ГФС в Луганской области возле Герасимовки в долине реки Деркул обнаружили перемещения товаров через государственную границу Украины с РФ и в обратном направлении. Мужчина перевозил товар на сумму 120 тысяч гривен. Его, как и транспорт, задержали. Материалы о совершенном правонарушении передали в суд.

Важно! В штабе добавляют, что прошло уже полмесяца с дня прекращения огня на Донбассе (начал действовать 27 июля). К счастью, за это время среди личного состава Объединенных сил потерь и ранений нет.

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Как прошли сутки 9 августа на Донбассе

Оккупанты 2 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.

Вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали возле Новозвановки и Марьинки.

Однако обошлось без жертв и раненых.