Полмесяца перемирию: за сутки на Донбассе ни одного обстрела
За сутки 10 августа боевики ни разу не открывали огонь в сторону украинских позиций на Донбассе. Поэтому украинские военные имеют возможность помогать местным жителям.
Сутки на Донбассе 10 августа: пока без обстрелов
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается полностью контролируемой, сообщили в фейсбуке штаба ООС.
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С начала текущих суток на участках ответственности наших подразделений обстрелов со стороны противника не зафиксировано,
– говорится в сообщении.
Украинские военные придерживаются полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Однако готовы отреагировать на угрозу со стороны войск оккупанта.
Объединенные силы помогают местным жителям
Кроме того, украинские защитники активно участвуют в жизни жителей прифронтовых населенных пунктов, помогая им.
- В частности, при содействии представителей гражданско-военного сотрудничества полностью восстановлено электроснабжение в селах Майское и Гладосово. Из-за боевых действий они длительное время были отрезаны от электропитания.
- А сотрудники ГФС в Луганской области возле Герасимовки в долине реки Деркул обнаружили перемещения товаров через государственную границу Украины с РФ и в обратном направлении. Мужчина перевозил товар на сумму 120 тысяч гривен. Его, как и транспорт, задержали. Материалы о совершенном правонарушении передали в суд.
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Как прошли сутки 9 августа на Донбассе
Оккупанты 2 раза нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
Вражеские выстрелы из стрелкового оружия зафиксировали возле Новозвановки и Марьинки.
Однако обошлось без жертв и раненых.