За добу 10 серпня бойовики жодного разу не відкривали вогонь у сторону українських позицій на Донбасі. Тому українські військові мають можливість допомагати місцевим жителям.

Доба на Донбасі 10 серпня: наразі без обстрілів

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою, повідомили у фейсбуці штабу ООС.

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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано,

– йдеться у повідомленні.

Українські військові дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Однак готові відреагувати на загрозу зі сторони військ окупанта.

Об’єднані сили допомагають місцевим жителям

Крім того, українські захисники беруть активну участь в житті жителів прифронтових населених пунктів, допомагаючи їм.

Зокрема, за сприяння представників цивільно-військового співробітництва повністю відновлено електропостачання в селах Травневе та Гладосове. Через бойові дії вони тривалий час були відрізані від електроживлення.

Через бойові дії вони тривалий час були відрізані від електроживлення. А співробітники ДФС у Луганській області біля Герасимівки в долині річки Деркул виявили переміщення товарів через державний кордон України з РФ та у зворотному напрямку. Чоловік перевозив товар на суму 120 тисяч гривень. Його, як і транспорт, вилучили. Матеріали щодо скоєного правопорушення передали до суду.

Важливо! У штабі додають, що пройшло вже пів місяця з дня припинення вогню на Донбасі (почав діяти 27 липня). На щастя, за цей час серед особового складу Об’єднаних сил втрат та поранень немає.

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