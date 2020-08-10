Пів місяця перемир'ю: за добу на Донбасі жодного обстрілу
За добу 10 серпня бойовики жодного разу не відкривали вогонь у сторону українських позицій на Донбасі. Тому українські військові мають можливість допомагати місцевим жителям.
Доба на Донбасі 10 серпня: наразі без обстрілів
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається повністю контрольованою, повідомили у фейсбуці штабу ООС.
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Від початку поточної доби на ділянках відповідальності наших підрозділів обстрілів з боку противника не зафіксовано,
– йдеться у повідомленні.
Українські військові дотримуються повного і всеосяжного режиму припинення вогню. Однак готові відреагувати на загрозу зі сторони військ окупанта.
Об’єднані сили допомагають місцевим жителям
Крім того, українські захисники беруть активну участь в житті жителів прифронтових населених пунктів, допомагаючи їм.
- Зокрема, за сприяння представників цивільно-військового співробітництва повністю відновлено електропостачання в селах Травневе та Гладосове. Через бойові дії вони тривалий час були відрізані від електроживлення.
- А співробітники ДФС у Луганській області біля Герасимівки в долині річки Деркул виявили переміщення товарів через державний кордон України з РФ та у зворотному напрямку. Чоловік перевозив товар на суму 120 тисяч гривень. Його, як і транспорт, вилучили. Матеріали щодо скоєного правопорушення передали до суду.
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Як пройшла доба 9 серпня на Донбасі
- Окупанти 2 рази порушили домовленості Тристоронньої контактної групи.
- Ворожі постріли зі стрілецької зброї зафіксували біля Новозванівки та Мар’їнки.
- Однак обійшлося без жертв та поранених.