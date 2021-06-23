Полмиллиарда долларов на экопроекты: инвестиционные стремления Метинвеста на ближайшие 5 лет

Міжнародна гірничо-металургійна група Метінвест планує у найближчі 5 років інвестувати пів мільярда доларів у реалізацію екологічних проєктів.

Такое мнение на пресс-конференции по случаю пятнадцатилетия Метинвеста высказал генеральный директор компании Юрий Рыженков.

На ближайшие 5 лет мы планируем еще почти полмиллиарда долларов в чисто экологические проекты. В основном это приведение в порядок проектов с уже имеющимися нашими объектами,

– сказал руководитель компании.

Речь идет о коксохимическом производстве на "Азовстали" и производстве на меткомбинате им. Ильича в Мариуполе, уточнил Рыженков.

Директор компании добавил, что у всех предприятий компании богатая история, строились они много лет назад, и период их модернизации попал именно на момент, когда Метинвест начал управлять этими активами.

По факту, серьезные инвестиции в экологию, приведение в порядок выбросов предприятий начались за последние 15 лет Метинвеста. Особенно последние 7-8 лет, несмотря на то, в какой ситуации находилась Украина,

– сказал он.

По его словам, прошлый год был рекордным для предприятий компании Метинвест: было инвестировано 200 млн долларов в проекты с исключительно экологическим эффектом. Также инвестиции Метинвеста с экологическим эффектом за 15 лет составили 3,5 млрд долларов, а чисто экологических проектов компания реализовала на 1 млрд долларов.

Как сообщалось ранее, в 2020 году Метинвест увеличил производство металлопродукции на 4% по сравнению с 2019 годом – до 9,1 млн тонн.

В прошлом году Группа увеличила производство чугуна на 7% – до 8,5 млн тонн, выплавку стали нарастила на 9% – до 8,3 млн тонн.

У группы Метинвест основные акционеры: группа украинского бизнесмена Рината Ахметова СКМ (71,24%) и группа "Смарт-Холдинг" Вадима Новинского (23,76%).