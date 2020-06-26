Почти полмиллиона британцев вышли на пляж, нарушая карантин: шокирующие кадры
В британском городе Борнмут около полумиллиона человек проигнорировали карантин и вышли на пляжи. Это вызвало в городе проблемы с дорожным движением.
На самых пляжах отдыхающие загорали без всякой социальной дистанции и еще и злоупотребляли спиртным. Наконец, было зафиксировано множество драк в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет издание The Telegraph.
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За собой нарушители оставили около 33 тонн мусора. Правительство возмутилось такому безответственному поведению.
Пляжи в городе Борнмут полностью переполнены / Фото АР
Местные власти заявили, что усилят контроль на пляжах. Количество полицейских патрулей, уборщиков и инспекторов будет увеличено.
Также, в полиции попросили ответственно относиться к карантину. Мол, это создает дополнительную нагрузку на ресурсы экстренных служб.
Люди отдыхают на пляже без соблюдения карантинных требований / Фото AFP
Британцы оставили после себя 33 тонн мусора / Фото АР
Смотрите видео с пляжей Великобритании: