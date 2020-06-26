У британському місті Борнмут близько пів мільйона людей проігнорували карантин і рушили на пляжі. Це викликало у місті проблеми з дорожнім рухом.

На самих пляжах відпочивальники засмагали без усілякої соціальної дистанції та ще й зловживали спиртним. Врешті, було зафіксовано безліч бійок у стані алкогольного сп'яніння. Про це пише видання The Telegraph.

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За собою порушники залиши близько 33 тонн сміття. Уряд обурився такою безвідповідальною поведінкою.



Пляжі у місті Борнмут повністю переповнені / Фото АР

Місцева влада заявила, що посилить контроль на пляжах. Кількість поліцейських патрулів, прибиральників та інспекторів буде збільшена.

Також, у поліції попросили відповідальніше ставитися до карантинних обмежень. Мовляв, це створює додаткове навантаження на ресурси екстрених служб.



Люди відпочивають на пляжі без дотримання карантинних вимог / Фото AFP



Британці залишили після себе 33 тонн сміття / Фото АР

Дивіться відео з пляжів Великої Британії: