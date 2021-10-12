Такое мнение в эфире 24 канала высказал экс-министр обороны Андрей Загороднюк. По его словам, интеграция России и Беларуси выходит на более публичный уровень.
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Вероятность смены власти в Беларуси очень невелика. Кремль, заметил экс-министр, не будет делать большие конфликты.
Повлияет ли Кремль на измененную Беларусь
По мнению Загороднюка, в случае смены власти в Беларуси Кремль все равно будет влиять на ситуацию в стране. Россия будет пытаться изнутри решать состояние белорусских дел.
"Россия хочет полной интеграции вооруженных сил для полного контроля и объединения в собственную систему управления", – отметил экс-министр обороны.
Андрей Загороднюк об отношениях России и Беларуси: смотрите видео
Загороднюк считает, если теоретически говорить о возможности смены власти в Беларуси, то Москва будет защищать интересы любыми целями и методами. "Пойдут на все, чтобы не потерять позиции в Беларуси", – подчеркнул Загороднюк.
Заявления Лукашенко и Путина: главное
- Владимир Путин и Александр Лукашенко согласовали 28 "союзных программ", работающих на интеграцию 2 государств.
- Лукашенко утверждает, что Беларусь и Россия могут объединиться для борьбы против "внешней" агрессии.
- Заявление о закупке оружия в России Лукашенко озвучил на российско-белорусских учениях "Запад-2021", где военные отрабатывали боевые действия с НАТО. Такие учения проходили уже не впервые.