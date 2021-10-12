Таку думку в ефірі 24 каналу висловив ексміністр оборони Андрій Загороднюк. За його словами, інтеграція Росії й Білорусі виходить на більш публічний рівень.

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Імовірність зміни влади у Білорусі дуже невелика. Кремль, зауважив ексміністр, не робитиме великі конфлікти.

Чи вплине Кремль на змінену Білорусь

На думку Загороднюка, у разі зміни влади у Білорусі Кремль все одно впливатиме на ситуацію в країні. Росія намагатиметься зсередини вирішувати стан білоруських справ.

"Росія хоче повну інтеграцію збройних сил для повного контролю й об'єднання у власну систему управління", – відзначив ексміністр оборони.

Андрій Загороднюк про відносини Росії й Білорусі: дивіться відео

Загороднюк вважає, якщо теоретично говорити про можливість зміни влади Білорусі, то Москва захищатиме інтереси будь-якими цілями й методами. "Підуть на все, щоб не втратити позиції в Білорусі", – наголосив Загороднюк.

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