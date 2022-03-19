Полно металлолома: уничтожена техника врага на Запорожском направлении

19 марта 2022 , 21:20
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Источник:

телеграм-канал "Анатолій Штірліц"

На Запорожском направлении бойцы ВСУ ударили по колонне вражеской бронированной техники и автомобилям оккупантов. Они ликвидировали 60 российских оккупантов.

Военный блогер "Анатолий Штирлиц" показал, как выглядит уничтоженная техника оккупанта в Запорожском направлении.

Зенитное подразделение в этом направлении уничтожило один боевой вертолет КА-52. Еще один такой же повредили.

Что еще уничтожили ВСУ

  • Личный состав оккупантов – около 60 человек;
  • 1 боевой вертолет КА-52;
  • 1 танк;
  • 1 бронетранспортер.

Важно – в Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов:

 

Автор: Марта Пономаренко