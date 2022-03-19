Полно металлолома: уничтожена техника врага на Запорожском направлении
19 марта 2022 , 21:20Читати новину українською
Источник:телеграм-канал "Анатолій Штірліц"
На Запорожском направлении бойцы ВСУ ударили по колонне вражеской бронированной техники и автомобилям оккупантов. Они ликвидировали 60 российских оккупантов.
Военный блогер "Анатолий Штирлиц" показал, как выглядит уничтоженная техника оккупанта в Запорожском направлении.
Зенитное подразделение в этом направлении уничтожило один боевой вертолет КА-52. Еще один такой же повредили.
Что еще уничтожили ВСУ
- Личный состав оккупантов – около 60 человек;
- 1 боевой вертолет КА-52;
- 1 танк;
- 1 бронетранспортер.
Важно – в Украине уничтожили почти 15 тысяч оккупантов: