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      Полное обновление власти: следует ли ждать внеочередных местных выборов

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      После президентских и парламентских выборов в Украине для полного обновления власти осталось только сменить мэров и местных депутатов. Следует ли нам ждать еще и выборов в местные советы – выясняли журналисты 24 канала.

      Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков убежден, что очередные местные выборы в Украине состоятся в 2020 году.

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      "Любая политическая сила или политик должны готовиться к следующим выборам сразу после того, как закончились предыдущие", – подчеркнул он.

      Местные выборы необходимы "Слуге народа", чтобы окончательно завершить процесс смены власти в стране. Об этом намекнул сам Зеленский сразу после победы его политсилы на парламентских выборах. Такая спешка понятна. Ведь на волне успеха можно еще и местные выборы выиграть.

      На когда в Украине запланированы местные выборы?
      Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года. Вместе с тем представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти".

      Идею о досрочных местных выборах не поддерживает партия "Голос". По их мнению, нужно следить за работой нового парламента и потом принимать решение. Другие политсилы пока не высказали своих взглядов.

      Однако идею президента о внеочередных местных выборах разделяют даже не все его однопартийцы. Ведь для проведения их по плану остался только год. А за это время можно завершить реформу децентрализации.

      Мы считаем реформу децентрализации одной из удачных. Мы об этом всегда говорим. Но ее надо довести до ума,
      отметил Александр Корниенко, депутат "Слуги народа".

      По действующему законодательству на местных выборах избиратели голосуют за конкретного кандидата в депутаты по своему округу и, параллельно, за партию, которая им нравится.

      Если политсила преодолевает барьер в 5%, а кандидат от нее выигрывает на округе – только тогда он попадает в местный совет. Следовательно, "позеленить" местную власть будет легко.

      мандати партій в Раді
      Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канал

      "В условиях сегодняшней безумной электоральной поддержки партии "Слуга народа" абсолютно прогнозируемо, что они наберут большинство", – считает политолог Валерий Клочок.

      У нас это было с Януковичем, с Тимошенко, с Ющенко, с Порошенко. Они своим национальным именем "паровозом" заводили в местные советы никому не известных людей,
      – добавил политический эксперт Александр Солонтай.

      Но одного желания, чтобы провести внеочередные выборы, мало. Для этого нужно законодательно обоснованные причины. Следовательно, нужно будет принять новое законодательство о местном самоуправлении, чтобы прописать все основания для внеочередных выборов.

      Возможно ли организовать местные выборы досрочно

      Теоретически "Слуга народа" может организовать внеочередные местные выборы в таких условиях:

      1. Изменив закон. Голосов монобольшинства для этого хватит с избытком. И если выборы проведут вне очереди, их все равно придется проводить через год снова – по плану.
      2. Изменив Конституцию относительно сроков полномочий местных советов. Ибо в основном законе прописано пять лет полномочий. Но для этого нужно заручиться поддержкой 46 коллег-депутатов из других фракций.

      Еще есть вариант точечно "бомбить" хотя бы крупнейшие города. Так, собственно, пробуют сделать в Киеве. Но здесь особая ситуация – столичного мэра хотят лишить полномочий, которых не имеет ни один другой мэр. Ибо кроме выборной должности, он еще является руководителем исполнительной власти и представителем президента.

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      Автор: Егор Скорина
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Слуга народа Местное самоуправление
      Источник: 24 канал
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