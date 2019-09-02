Полное обновление власти: следует ли ждать внеочередных местных выборов

После президентских и парламентских выборов в Украине для полного обновления власти осталось только сменить мэров и местных депутатов. Следует ли нам ждать еще и выборов в местные советы – выясняли журналисты 24 канала.

Лидер президентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков убежден, что очередные местные выборы в Украине состоятся в 2020 году.

Читайте также: ЦИК досрочно прекратила полномочия 5 нардепов и зарегистрировала новых

"Любая политическая сила или политик должны готовиться к следующим выборам сразу после того, как закончились предыдущие", – подчеркнул он.

Местные выборы необходимы "Слуге народа", чтобы окончательно завершить процесс смены власти в стране. Об этом намекнул сам Зеленский сразу после победы его политсилы на парламентских выборах. Такая спешка понятна. Ведь на волне успеха можно еще и местные выборы выиграть.

На когда в Украине запланированы местные выборы?

Согласно Конституции Украины, местные выборы проходят раз в пять лет. Соответственно очередные выборы должны пройти в октябре 2020 года. Вместе с тем представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук заявил, что в команде Владимира Зеленского рассматривают вопрос о досрочных выборах в органы местного самоуправления, чтобы "полностью изменить систему власти".



Идею о досрочных местных выборах не поддерживает партия "Голос". По их мнению, нужно следить за работой нового парламента и потом принимать решение. Другие политсилы пока не высказали своих взглядов.

Однако идею президента о внеочередных местных выборах разделяют даже не все его однопартийцы. Ведь для проведения их по плану остался только год. А за это время можно завершить реформу децентрализации.

Мы считаем реформу децентрализации одной из удачных. Мы об этом всегда говорим. Но ее надо довести до ума,

– отметил Александр Корниенко, депутат "Слуги народа".

По действующему законодательству на местных выборах избиратели голосуют за конкретного кандидата в депутаты по своему округу и, параллельно, за партию, которая им нравится.

Если политсила преодолевает барьер в 5%, а кандидат от нее выигрывает на округе – только тогда он попадает в местный совет. Следовательно, "позеленить" местную власть будет легко.



Как разместят фракции в Верховной Раде / Инфографика 24 канал

"В условиях сегодняшней безумной электоральной поддержки партии "Слуга народа" абсолютно прогнозируемо, что они наберут большинство", – считает политолог Валерий Клочок.

У нас это было с Януковичем, с Тимошенко, с Ющенко, с Порошенко. Они своим национальным именем "паровозом" заводили в местные советы никому не известных людей,

– добавил политический эксперт Александр Солонтай.

Но одного желания, чтобы провести внеочередные выборы, мало. Для этого нужно законодательно обоснованные причины. Следовательно, нужно будет принять новое законодательство о местном самоуправлении, чтобы прописать все основания для внеочередных выборов.

Возможно ли организовать местные выборы досрочно

Теоретически "Слуга народа" может организовать внеочередные местные выборы в таких условиях:

Изменив закон. Голосов монобольшинства для этого хватит с избытком. И если выборы проведут вне очереди, их все равно придется проводить через год снова – по плану. Изменив Конституцию относительно сроков полномочий местных советов. Ибо в основном законе прописано пять лет полномочий. Но для этого нужно заручиться поддержкой 46 коллег-депутатов из других фракций.

Еще есть вариант точечно "бомбить" хотя бы крупнейшие города. Так, собственно, пробуют сделать в Киеве. Но здесь особая ситуация – столичного мэра хотят лишить полномочий, которых не имеет ни один другой мэр. Ибо кроме выборной должности, он еще является руководителем исполнительной власти и представителем президента.