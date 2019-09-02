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      Повне оновлення влади: чи слід чекати позачергових місцевих виборів

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      Після президентських та парламентських виборів в Україні для повного оновлення влади залишилося лише змінити мерів та місцевих депутатів. Чи слід нам чекати ще й виборів до місцевих рад – з'ясовували журналісти 24 каналу.

      Лідер президентської партії "Слуга народу" Дмитро Разумков переконаний, що чергові місцеві вибори в Україні відбудуться у 2020 році.

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      "Будь-яка політична сила чи будь-який політик повинні готуватись до наступних виборів одразу після того, як закінчились попередні", – наголосив він.

      Місцеві вибори необхідні "Слузі народу", аби остаточно завершити процес зміни влади в країні. Про це натякнув сам Зеленський одразу після перемоги його політсили на парламентських виборах. Такий поспіх зрозумілий. Адже на хвилі успіху можна ще й місцеві вибори виграти.

      На коли в Україні заплановані місцеві вибори?Згідно з Конституцією України, місцеві вибори відбуваються раз на п’ять років. Відповідно чергові вибори мають пройти в жовтні 2020 року. Водночас представник президента в парламенті Руслан Стефанчук заявив, що в команді Володимира Зеленського розглядають питання про дострокові вибори до органів місцевого самоврядування, аби "повністю змінити систему влади". 

      Ідею про дострокові місцеві вибори не підтримує партія "Голос". На їхню думку, потрібно стежити за роботою нового парламенту і потім приймати рішення. Інші політсили поки не висловили своїх поглядів.

      Проте ідею президента про позачергові місцеві вибори поділяють навіть не всі його однопартійці. Адже для проведення їх за планом залишився лише рік. А за цей час можна завершити реформу децентралізації.

      Ми вважаємо реформу децентралізації однією з вдалих. Ми про це завжди говоримо. Але її треба довести до пуття,
      зазначив Олександр Корнієнко, депутат "Слуги народу".

      За чинним законодавством на місцевих виборці голосують за конкретного кандидата в депутати по своєму округу і, паралельно, за партію, яка їм подобається.

      Якщо політсила долає бар'єр у 5%, а кандидат від неї виграє на окрузі – лише тоді він потрапляє в місцеву раду. Отже, "позеленити" місцеву владу буде легко.

      мандати партій в Раді
      Як розмістять фракції у Верховній Раді / Інфографіка 24 канал

      "В умовах сьогоднішньої шаленої електоральної підтримки партії "Слуга народу" абсолютно прогнозовано, що вони наберуть більшість", – вважає політолог Валерій Клочок.

      В нас це було з Януковичем, з Тимошенко, з Ющенком, з Порошенком. Вони своїм національним іменем "паровозом" заводили в місцеві ради нікому не відомих людей,
      – додав політичний експерт Олександр Солонтай.

      Але одного бажання, аби провести позачергові вибори, замало. Для цього потрібно законодавчо обґрунтовані причини. Відтак, потрібно буде ухвалити нове законодавство про місцеве самоврядування, аби прописати всі підстави для позачергових виборів. 

      Чи можливо організувати місцеві вибори достроково

      Теоретично "Слуга народу" може організувати позачергові місцеві вибори за таких умов:

      1. Змінивши закон. Голосів монобільшості для цього вистачить з надлишком.Та якщо вибори проведуть позачергово, їх все одно доведеться проводити через рік знову – за планом.
      2. Змінивши Конституцію щодо строків повноваження місцевих рад. Бо в основному законі прописано п'ять років повноважень. Але для цього потрібно заручитись підтримкою 46 колег-депутатів з інших фракцій.

      Ще є варіант точково "бомбити" хоча б найбільші міста. Так, власне, пробують зробити у Києві. Але тут особлива ситуація – столичного очільника хочуть позбавити повноважень, яких не має жоден інший мер. Бо окрім виборної посади, він ще є керівником виконавчої влади і представником президента.

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      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу Місцеве самоврядування
      Джерело: 24 канал
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