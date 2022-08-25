Далее – прямая речь о создании государства, о наших союзниках в сегодняшней войне с россией, диссидентстве и декоммунизации.
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Те, кому Украина может доверять
Искусство государственного управления состоит в том, чтобы в самых сложных ситуациях найти оптимальное решение.
Наш единственный серьезный партнер, полностью понимающий положение Украины, все аспекты нашей общественной и военной жизни – это США. Это единственный надежный друг.
Россия никогда не была ни другом, ни братом
Коммунистический режим порой был даже менее жесток, чем современный российский режим.
Когда я четко осознал, что россия – страна, поработившая мой народ, уже не смог читать всех этих булгаковых.
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Молодые поколения должны знать нашу историю
Создание музея оккупации – это хорошая идея, которая внесла бы просветление и понимание. К сожалению, колоссальное количество украинской общественности так и не осознало исторический путь Украины и тяжелую борьбу за нашу государственность.
Образовательное звено требует очень пристального внимания украинского общества.
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