Далі – пряма мова про державотворення України, про наших союзників у сьогоднішній війні з росією, дисидентство та декомунізацію.

Радимо Путіноїд в тіарі, або Як Папа змусив червоніти католиків усього світу через Україну

Ті, кому Україна може довіряти

Мистецтво державного управління в тому, щоб у найскладніших ситуаціях знайти оптимальне рішення.

Наш єдиний серйозний партнер, який повністю розуміє становище України, всі аспекти нашого суспільного та військового життя, – це США. Це єдиний надійний друг.

Росія ніколи не була ані другом, ані братом

Комуністичний режим часом був навіть менш жорстоким, ніж сучасний російський режим.

Коли я чітко усвідомив, що росія – країна, яка поневолила мій народ, уже не зміг читати всіх тих булгакових.

Цікаве Навіщо росії "Україна-терорист" і смерть дугіної

Молоді покоління повинні знати нашу історію

Створення музею окупації – це гарна ідея, яка б внесла просвітлення та розуміння. На жаль, колосальна кількість української громадськості так і не усвідомила історичний шлях України й важку боротьбу за нашу державність.

Освітня ланка вимагає дуже пильної уваги українського суспільства.

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