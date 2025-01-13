По словам "Паука", прежде всего разница между началом полномасштабной войны России против Украины и АТО заключалась в ужасном хаосе. Об этом он рассказал в интервью 24 Канале.

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Чем начало полномасштабной войны отличалось от АТО

Сапер "Азова" рассказывает, что в начале полномасштабного вторжения военных отправили из воинской части в одну из областей и там предоставляли все необходимое.

Уровень хаоса был настолько серьезным, что я, будучи старшим группы, долго ждал того, чтобы получить оружие, форму или боеприпасы,

– добавляет "Паук".

Однако, по словам "Паука", в его взводе были ребята без опыта, некоторые из них не умели стрелять или отстреляли "три патрона во время срочной службы". Военный говорит, что впоследствии спрашивал ребят, как так случилось, что они оказались в армии без надлежащих умений.

На это они отвечали, что являются добровольцами и требовали в военкомате, чтобы их призвали. Свой опыт они описывали как "стрелял из охотничьего ружья". Однако, это "совсем не то".

Проводили ли военную подготовку в начале вторжения

Сапер рассказал, как происходило его возвращение в армию. По словам "Паука", его сразу направили на боевые позиции. Он отмечает, что когда был в АТО, то имел 3 месяца подготовки.

За это время каждый военнослужащий-десантник отстрелял не менее 5 тысяч патронов из автомата, научился стрелять из пулеметов, СГД, РПГ и другого оружия. Кроме этого, "Паук" рассказывает, что на подготовке военных учили основам тактической медицины, военной тактики и топографии.

По словам сапера "Азова", из-за отсутствия подготовки в начале полномасштабного вторжения ему приходилось самостоятельно обучать необразованных военных и показывать им, как накладывать турникет или работать с различными ранениями.