За словами "Павука", перед усім різниця між початком повномасштабної війни Росії проти України та АТО полягала у жахливому хаосі. Про це він розповів в інтерв'ю 24 Каналі.

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Чим початок повномасштабної війни відрізнявся від АТО

Сапер "Азову" розповідає, що на початку повномасштабного вторгнення військових відправили з військової частини в одну з областей і там надавали все необхідне.

Рівень хаосу був настільки серйозним, що я, бувши старшим групи, довго чекав на те, аби отримати зброю, форму чи боєприпаси,

– додає "Павук".

Проте, за словами "Павука", у його взводі були хлопці без досвіду, дехто з них не вмів стріляти або відстріляв "три набої під час строкової служби". Військовий каже, що згодом питав хлопців, як так сталося, що вони опинилися в армії без належних вмінь.

На це вони відповідали, що є добровольцями та вимагали у військкоматі, щоб їх призвали. Свій досвід вони описували як "стріляв з мисливської рушниці". Однак, це "зовсім не те".

Чи проводили військову підготовку на початку вторгнення

Сапер розповів, як відбувалося його повернення до армії. За словами "Павука", його одразу направили на бойові позиції. Він зазначає, що коли був в АТО, то мав 3 місяці підготовки.

За цей час кожен військовослужбовець-десантник відстріляв не менше 5 тисяч патронів з автомата, навчився стріляти з кулеметів, СГД, РПГ та іншої зброї. Окрім цього, "Павук" розповідає, що на підготовці військових навчали основ тактичної медицини, військової тактики та топографії.

За словами сапера "Азову", через відсутність підготовки на початку повномасштабного вторгнення йому доводилося самотужки навчати недосвічених військових та показувати їм, як накладати турнікет чи працювати з різними пораненнями.