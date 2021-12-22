Вопрос о досрочном прекращении полномочий рассмотрели во время внеочередной сессии. Заседание начали в 10:05.

Заметьте В Полтаве хотят выразить недоверие Мамаю за выражение о "войне России и США"

Голосование проходило в тайном режиме. Чтобы отстранить Мамая необходимы были 28 голосов "за". В то же время проголосовали лишь 23 депутата. Еще один бюллетень – признали недействительным.

Скандальное заявление Мамая

Мэр Полтавы отметился циничным заявлением, что на территории Украины воюют США и Россия.

Такое заявление мэр сделал в эфире скандального телеканала "Наш", который известен своей пророссийской риторикой.

У нас сегодня идут боевые действия, на нашей территории воюют две сверхдержавы – США и Россия. Очень обидно, что идет брат на брата,

– заявил Мамай.

Псевдожурналист поддержал риторику Мамая и заявил, что Украину просто используют как площадку. Между тем во время разговора не было ни одного упоминания о том, что Россия оккупировала украинский Крым и ворвалась на Донбасс.

За свое заявление Мамай попал в базу "Миротворца". Впоследствии политик заявил, что – якобы провокация.

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Сообщение "Суспильного Полтавы":

"За" проголосовали 23 депутата. Один бюллетень признали недействительным. Чтобы отстранить городского голову, нужно две трети голосов, а это – 28.