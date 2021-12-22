Питання про дострокове припинила повноважень розглянули під час позачергової сесії. Засідання розпочали о 10:05.

Зауважте У Полтаві хочуть висловити недовіру Мамаю за вислів про "війну Росії та США"

Голосування відбувалося у таємному режимі. Щоб відсторонити Мамая необхідні були 28 голосів "за". Водночас проголосували лише 23 депутати. Ще один бюлетень – визнали недійсним.

Скандальна заява Мамая

Мер Полтави відзначився цинічною заявою, що на території України воюють США та Росія.

Таку заяву мер зробив в ефірі скандального телеканалу "Наш", який відомий своє проросійською риторикою.

У нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата,

– заявив Мамай.

Псевдожурналіст підтримав риторику Мамая й заявив, що Україну просто використовують як майданчик. Тим часом під час розмови не було жодної згадки про те, що Росія окупувала український Крим та вдерлася на Донбас.

За свою заяву Мамай потрапив у базу "Миротворця". Згодом політик заявив, що – начебто провокація.

Ініціатива про покарання за невизнання російської агресії: дивіться відео

Допис Суспільного Полтави:

"За" проголосували 23 депутати. Один бюлетень визнали недійсним. Аби відсторонити міського голову потрібно дві третини голосів, а це – 28.