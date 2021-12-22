Питання про дострокове припинила повноважень розглянули під час позачергової сесії. Засідання розпочали о 10:05.
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Голосування відбувалося у таємному режимі. Щоб відсторонити Мамая необхідні були 28 голосів "за". Водночас проголосували лише 23 депутати. Ще один бюлетень – визнали недійсним.
Скандальна заява Мамая
Мер Полтави відзначився цинічною заявою, що на території України воюють США та Росія.
Таку заяву мер зробив в ефірі скандального телеканалу "Наш", який відомий своє проросійською риторикою.
У нас сьогодні відбуваються бойові дії, на нашій території воюють дві наддержави – США та Росія. Дуже прикро, що йде брат на брата,
– заявив Мамай.
Псевдожурналіст підтримав риторику Мамая й заявив, що Україну просто використовують як майданчик. Тим часом під час розмови не було жодної згадки про те, що Росія окупувала український Крим та вдерлася на Донбас.
За свою заяву Мамай потрапив у базу "Миротворця". Згодом політик заявив, що – начебто провокація.
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Допис Суспільного Полтави:
"За" проголосували 23 депутати. Один бюлетень визнали недійсним. Аби відсторонити міського голову потрібно дві третини голосів, а це – 28.