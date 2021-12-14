Необхідну кількість підписів від депутатів зібрали представники громадської спілки "Координаційна Рада громадських організацій учасників АТО". Про це виданню розповів член спілки Тарас Гапон.

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Мамаю хочуть висловити недовіру

Позачергову сесію Полтавської міської ради хочуть скликати на 31 грудня. За словами Тараса Гапона, члени громадської спілки учасників АТО зібрали 19 підписів замість необхідних 14.

Ідею підтримали

9 представників партії "Слуга народу",

6 – від "Рідного міста",

по 2 – від "Євросолідарності" та "Свободи".

На засіданні хочуть відсторонити Олександра Мамая від посади через його висловлювання в ефірі одного з телеканалів щодо війни на Донбасі.

Довідка. Відповідно до законодавства, для призначення позачергової сесії міськради необхідно зібрати підписи 14 депутатів. Якщо міський голова не скликає сесію, через два тижні це може зробити секретар міськради. Для відсторонення міського голови слід провести таємне голосування, під час якого щонайменше 28 депутатів мають підтримати це рішення.

Заява Мамая про війну на Сході: що відомо

4 грудня Мамай в ефірі проросійського каналу заявив, що на Донбасі "брат іде на брата", а на нашій території воюють Росія і США. Водночас він жодного разу не сказав про напад Росії на Україну.

Через кілька днів мера Полтави внесли до бази "Миротворця" через його скандальні висловлювання про війну на Сході.

Що сказав Мамай в інтерв'ю: дивіться відео