Мер Полтави назвав інформацію про його внесення до "Миротворця" неправдивою. За словами Олександра Мамая, її поширення нібито загрожує національній безпеці.
Зверніть увагу Мер Полтави потрапив у базу "Миротворця" через скандальне висловлювання про війну на Донбасі
Мамай переконує у своїй любові до України
Мер Полтави заявив, що звинувачення щодо його скандальних висловлювань є доволі серйозними. Однак Мамай усіх їх відкидає.
Мені було закинуте звинувачення що я ніби-то посібник терористів. Брав участь у актах гуманітарної агресії проти України. Це досить серйозні звинувачення на мою скромну адресу. Одразу заявляю, що все це повне безглуздя і добре спланована провокація проти мене,
– заявив Мамай.
Міський голова Полтави переконаний, що цією інформацією хочуть дестабілізувати ситуацію в місті, однак він переконує, що любить Україну. Водночас інформацію про внесення в "миротворець" назвав фейком.
Мамай у "Миротворці" / Скриншот
Що відомо про внесення Мамая в "Миротворець"
- 6 грудня 2021 року мера Полтави Олександра Мамая внесли до бази "Миротворця" через його скандальні висловлювання про війну на Донбасі.
- Напередодні Мамай заявляв що на Сході України "брат іде на брата", а на нашій території воюють Росія і США.
- Однак при цьому він жодного разу не сказав про напад Росії на Україну.
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Текст публікації Мамая
5 грудня на сайті так званого "Миротворця" з’явилося моє прізвище. Мені було закинуте звинувачення що я ніби-то посібник терористів. Брав участь у актах гуманітарної агресії проти України. Це досить серйозні звинувачення на мою скромну адресу. Одразу заявляю, що все це повне безглуздя і добре спланована провокація проти мене. Мабуть, у моїх політичних опонентів немає законної сили мені протистояти, тому вони відчайдушно вдаються до брехні і всякого роду обливання брудом. Їм дуже хочеться розкалити політичну обстановку в Полтаві, аби дестабілізувати і без того складну ситуацію. Це вони намагаються всіляко вибити мене зі строю, щоб чинити безправ’я і сіяти хаос у місті. Але офіційно заявляю – вам це не вдасться. Я не дам вам плювати в душі українців, доки житиму – не дозволю знущатися над Україною, над моєю рідною Полтавщиною, не дозволю паплюжити рід український і паскудити українську землю. Мені соромно за тих, хто підхопив цю неправдиву інформацію і поніс її через соцмережі, пропагандистські сайти. Схаменіться, на кого ви працюєте і кому підігруєте?! Кожна подібна неправдива інформація несе загрозу інформаційній безпеці держави. І за це колись також прийдеться відповісти перед своїм народом і совістю.Ще раз наголошую, я народився українцем, живу і працюю в Україні, Україна в моєму серці і розумі. Це моя земля, земля моїх дідів і прадідів, земля моїх рідних, друзів, Україна – це моя держава, і я нікому не дам можливості її знищити.