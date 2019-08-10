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      Полностью доминировать, – эксперт о коварной цели Путина в Черном море

      154 Читати новину українською
      Что задумал Путин в Черном море?
      Что задумал Путин в Черном море? / kremlin.ru

      Черноморский флот России вооружают новыми крылатыми ракетами "Калибр", стреляющими более чем на две тысячи километров. А это означает, что под прицелом может оказаться не только Украина, а почти вся Европа.

      Такое мнение в комментарии "Крым.Реалии" озвучил эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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      "Стоя в Севастополе эти корабли могут наносить удары по любым странам Европы. "Калибр" – это ударное оружие", – подчеркнул Самусь.

      Эксперт рассказал, какая цель у Российской Федерации в Черном море.

      Полностью доминировать. Я имею в виду и Украину, и Грузию, которые не являются членами НАТО, и страны НАТО. То есть не допускать возможность свободного действия НАТО в Черном море. На сегодня Россия этого добилась,
      – пояснил Самусь.

      Директор "Центра по изучению истории" Игорь Чубайс предупредил, что поведение Черноморского флота непредсказуемое.

      В Украине должны быть готовы к любым действиям и нарушениям любых договоров, публичных заявлений,
      – подчеркнул Чубайс.

      росія україна напад
      Откуда ждать удара России по Украине

      Больше о действиях России в Черном море смотрите в видео:

       

      blog_ava
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      10 августа
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      Теги: Новости Украины Новости России Аннексия Крыма Владимир Путин Украина – Россия Чорное море
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