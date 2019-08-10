Полностью доминировать, – эксперт о коварной цели Путина в Черном море
Черноморский флот России вооружают новыми крылатыми ракетами "Калибр", стреляющими более чем на две тысячи километров. А это означает, что под прицелом может оказаться не только Украина, а почти вся Европа.
Такое мнение в комментарии "Крым.Реалии" озвучил эксперт Украинского центра исследования армии конверсии и разоружения Михаил Самусь.
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"Стоя в Севастополе эти корабли могут наносить удары по любым странам Европы. "Калибр" – это ударное оружие", – подчеркнул Самусь.
Эксперт рассказал, какая цель у Российской Федерации в Черном море.
Полностью доминировать. Я имею в виду и Украину, и Грузию, которые не являются членами НАТО, и страны НАТО. То есть не допускать возможность свободного действия НАТО в Черном море. На сегодня Россия этого добилась,
– пояснил Самусь.
Директор "Центра по изучению истории" Игорь Чубайс предупредил, что поведение Черноморского флота непредсказуемое.
В Украине должны быть готовы к любым действиям и нарушениям любых договоров, публичных заявлений,
– подчеркнул Чубайс.
Откуда ждать удара России по Украине
Больше о действиях России в Черном море смотрите в видео:
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