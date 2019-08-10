Повністю домінувати, – експерт про підступну мету Путіна у Чорному морі

Чорноморський флот Росії озброюють новими крилатими ракетами "Калібр", що стріляють більше ніж на дві тисячі кілометрів. А це означає, що під прицілом може опинитись не лише Україна, а майже вся Європа.

Таку думку в коментарі "Крим.Реалії" озвучив експерт Українського центру дослідження армії конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

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"Стоячи в Севастополі ці кораблі можуть завдавати удари по будь-яких країнах Європи. "Калібр" – це ударна зброя", – наголосив Самусь.

Експерт розповів, яку мету має Російська Федерація у Чорному морі.

Повністю домінувати. Я маю на увазі, і Україну, і Грузії, які не є членами НАТО, і країни НАТО. Тобто не допускати можливість вільної дії НАТО в Чорному морі. На сьогодні Росія цього добилась,

– сказав він.

Директор "Центру з вивчення історії" Ігор Чубайс попередив, що поведінка Чорноморського флоту є непередбачуваною.

В Україні повинні бути готові до будь-яких дій та порушень будь-яких договорів, публічних заяв,

– зазанчив Чубайс.



Звідки чекати удару Росії на Україну

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