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      Повністю домінувати, – експерт про підступну мету Путіна у Чорному морі

      44 Читать новость на русском
      Що задумав Путін у Чорному морі?
      Що задумав Путін у Чорному морі? / kremlin.ru

      Чорноморський флот Росії озброюють новими крилатими ракетами "Калібр", що стріляють більше ніж на дві тисячі кілометрів. А це означає, що під прицілом може опинитись не лише Україна, а майже вся Європа.

      Таку думку в коментарі "Крим.Реалії" озвучив експерт Українського центру дослідження армії конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

      Варте уваги! Остаточне рішення за Путіним, але на нього треба тиснути, – США про завершення війни на Донбасі

      "Стоячи в Севастополі ці кораблі можуть завдавати удари по будь-яких країнах Європи. "Калібр" – це ударна зброя", – наголосив Самусь.

      Експерт розповів, яку мету має Російська Федерація у Чорному морі.

      Повністю домінувати. Я маю на увазі, і Україну, і Грузії, які не є членами НАТО, і країни НАТО. Тобто не допускати можливість вільної дії НАТО в Чорному морі. На сьогодні Росія цього добилась,
      – сказав він.

      Директор "Центру з вивчення історії" Ігор Чубайс попередив, що поведінка Чорноморського флоту є непередбачуваною. 

      В Україні повинні бути готові до будь-яких дій та порушень будь-яких договорів, публічних заяв,
      – зазанчив Чубайс.

      росія україна напад
      Звідки чекати удару Росії на Україну

      Більше про дії Росії у Чорному морі дивіться у відео:

       

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      Теги: Новини Росії Володимир Путін Новини України Чорне море Україна – Росія Анексія Криму
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