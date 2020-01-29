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      КОРОНАВИРУС 2020 СДЕЛКА ВЕКА ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Полный крах кремлевских мечтаний: что показал опрос с Беларуси по объединению

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      Крах в народном сознании идеи "БеларусьНаш", возможно, отражает некоторое отрезвление граждан после заглота Крыма.

      Словно дубиной, огрел "Левада-центр" российские власти цифрами опроса об отношении граждан России к аншлюсу Беларуси.

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      Только 10% чудаков считает, что Беларусь должна войти в состав России. Еще 13% жертв советской ностальгии полагает, что следует образовать с Беларусью "более тесный союз с единым руководством во главе". Вот и вся база поддержки БеларусьНаш.

      При этом 28% опрошенных считает, что отношения с Беларусью должны оставаться на сегодняшнем уровне, а 44% полагает, что двигаться следует исключительно в сторону расширения экономического сотрудничества. Итак, три четверти не поддерживают БеларусьНаш.

      Можно было бы сказать, что такой результат – это полный ахтунг для российских властей.

      Но все же, стоит заметить, что проект "БеларусьНаш" интересовал верхушку главным образом как способ сохранения у власти Путина. Как только стало понятно, что ничего не выйдет, к идее потеряли интерес. И пошли по иному пути – постараться увековечить воровскую систему ненужными гражданам поправками в Конституцию.

      Разумеется, российская верхушка всегда готова помочиться на избитое начальством народное мнение с кремлевской стены (вспомните 90% против роста пенсионного возраста).

      И все же, результат, когда три четверти твоих сограждан не согласны с тем, что ты задумал сделать, – оставляет надежду на перемены. Да и пенсионный грабеж, проведенный Путиным в 2018 году, даром не прошел. Он не забыт. Тем более на фоне снижения уровня жизни.

      Кроме того, крах в народном сознании идеи "БеларусьНаш", возможно, отражает некоторое отрезвление граждан после заглота Крыма. Как-то не получилось победного шествия – уровень жизни в стране упал, санкции, войны, озлобление российского начальства против народа. Поэтому к расползанию власти кремлевских на соседние страны граждане охладели.

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      Автор: СерпомПо
      Теги: Новости политики Владимир Путин Новости России Аннексия Крыма Новости Беларуси Публикации
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