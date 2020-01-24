Не хочу быть последним президентом Беларуси: Лукашенко рассказал об угрозах союза с Россией

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о неизменности суверенитета и независимости страны и невозможности вхождения в состав России. По его словам, Беларусь не станет частью ни одной страны.

Президент подчеркнул, что в переговорах с президентом России Владимиром Путиным четко и однозначно говорил об этом. Об этом сообщает "БЕЛТА".

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Александр Лукашенко также заявил, что не намерен становиться последним президентом Беларуси.

У нас есть своя страна. Мы суверенные и независимые. Я не могу вас предать и растворить Беларусь, пусть даже в нашей братской России. Даже если я на это пойду, то белорусы меня съедят в течение одного года после принятия подобного решения,

– заверил белорусский президент.

В то же время, он выразил желание "жить в объятиях и в согласии с россиянами". По его словам, их народы очень близки.

Основное об интеграции Беларуси с Россией:

Ранее в Госдуме России заявили о завершении подготовки проекта Концепции сближения законодательств обоих государств. Работа над программой действий по углублению интеграции в рамках Союзного государства и над пакетом "дорожных карт" якобы находится на завершающей стадии.

Россия и Беларусь вели переговоры о едином налоговом кодексе, Гражданском кодексе и внешнеполитической торговле. Планируют унифицировать учет собственности и соцгарантии, объединить банковский надзор, оставив 2 центробанка; создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии; частично объединить платежные системы, а с 2021 года введут единый доступ к госзакупкам.

В Минске люди вышли на протест против интеграции Белоруссии с Россией. Протестующие с национальными флагами держали в руках плакаты с надписями "Нет российскому фашизму и бандитизму", "Никакой интеграции", "Это не интеграция, это оккупация". С возгласами "Пусть живет Беларусь!" активисты рвали и жгли портреты Путина. Во время акции на площадь пришли неизвестные в штатском и устроили стычки с активистами.

24 декабря, Лукашенко заявил, что договорился с Путиным не обсуждать создание общего парламента и правительства в рамках переговоров о Союзном государстве. Также он заявил, что не поддержал размещение российской военной базы на территории Беларуси.

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