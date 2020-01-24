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      Не хочу бути останнім президентом Білорусі: Лукашенко розповів про загрози союзу з Росією

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      Олександр Лукашенко / belta.by

      Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про непорушність суверенітету і незалежності країни і неможливість входження до складу Росії. За його словами, Білорусь не стане частиною будь-якої країни.

      Президент наголосив, що у переговорах з президентом Росії Володимиром Путіним чітко і однозначно говорив про це. Про це повідомляє "БЕЛТА".

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      Олександр Лукашенко також заявив, що не має наміру ставати останнім президентом Білорусі. 

      У нас є своя країна. Ми суверенні і незалежні. Я не можу вас зрадити і розчинити Білорусь, нехай навіть в нашій братській Росії. Навіть якщо я на це піду, то білоруси мене з'їдять протягом одного року після ухвалення подібного рішення,
      — запевнив білоруський президент.

      Водночас, він висловив бажання "жити в обіймах і у злагоді з росіянами". За його словами, їхні народи дуже близькі.

      Основне про інтеграцію Білорусі з Росією:

      • Раніше у Держдумі Росії заявили про завершення підготовки проєкту Концепції зближення законодавств обох держав. Робота над програмою дій щодо поглиблення інтеграції в межах Союзної держави і над пакетом "дорожніх карт" нібито перебуває на завершальній стадії.
      • Росія і Білорусь вели переговори про єдиний Податковий кодекс, Громадянський кодекс і зовнішньополітичну торгівлю. Планують уніфікувати облік власності та соцгарантії, об'єднати банківський нагляд, залишивши 2 центробанки; створити єдиний регулятор ринків нафти, газу та електроенергії; частково об'єднати платіжні системи, а з 2021 року запровадять єдиний доступ до держзакупівель.
      • У Мінську люди вийшли на протест проти інтеграції Білорусі з Росією. Протестувальники з національними прапорами тримали в руках плакати з написами "Ні російському фашизму і бандитизму", "Ніякої інтеграції", "Це не інтеграція, це окупація". З вигуками "Нехай живе Білорусь!" активісти рвали і палили портрети Путіна. Під час акції на площу прийшли невідомі в цивільному і влаштували сутички з активістами.
      • 24 грудня, Лукашенко заявив, що домовився з Путіним не обговорювати створення спільного парламенту і уряду в рамках переговорів про Союзну державу. Також він заявив, що не підтримав розміщення російської військової бази на території Білорусі.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини політики Новини Білорусі Олександр Лукашенко Новини Росії
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