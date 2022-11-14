6 недель назад "Голос страны", фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" и платформа dobro.ua объявили благотворительный сбор средств "Твой Голос на аэросредства для разведки". Цель сбора – 3 миллиона гривен на закупку квадрокоптера Matrice 300 RTK и 17 малогабаритных дронов DJI Mavic 3 Fly MoreCombo для аэроразведки ВСУ на передовой. Такие "птички" помогут нашим воинам корректировать свою спасительную работу, точно и вовремя отслеживать опасность и планировать эффективные действия для освобождения Украины от оккупанта.

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Зрителям "Голоса страны" удалось собрать около 400 тысяч гривен. Сумму, которой не хватало, а это 2 миллиона 600 тысяч гривен, чтобы ускорить передачу суперважной техники для наших защитников, вызвался добавить народный тренер "Голоса страны" Андрей Мацола.

Как инициатор возвращения "Голоса страны", я добавляю недостающую сумму – 2 миллиона 600 тысяч гривен – к собранным зрителями средствам. Они уже переданы фонду "Вернись живым" на платформе dobro.ua, поэтому полный комплект оборудования для аэроразведки будет закуплен на этой неделе, – говорит Андрей Мацола. – Сегодня у нас всех одна цель и одну мечта – это наша общая победа, поэтому приближаем ее вместе.

Андрей Мацола помогает армии с начала полномасштабного вторжения – закупает и передает снаряжение, оружие, транспорт на фронт для наших военных, а также занимается вопросом обеспечения жильем украинцев, потерявших свой дом из-за войны.