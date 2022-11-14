6 тижнів тому "Голос країни", фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим" та платформа dobro.ua оголосили благодійний збір коштів "Твій Голос на аерозасоби для розвідки". Мета збору – 3 мільйони гривень на закупку квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly MoreCombo для аеророзвідки ЗСУ на передовій. Такі "пташки" допоможуть нашим воїнам коригувати свою рятівну роботу, влучно і вчасно відстежувати небезпеку і планувати ефективні дії для звільнення України від окупанта.

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Глядачам "Голосу країни" вдалося зібрати близько 400 тисяч гривень. Суму, якої не вистачало, а це 2 мільйони 600 тисяч гривень, щоб пришвидшити передачу суперважливої техніки для наших захисників, зголосився додати народний тренер "Голосу країни" Андрій Мацола.

Як ініціатор повернення "Голосу країни", я додаю суму, якої не вистачає, – 2 мільйони 600 тисяч гривень – до зібраних глядачами коштів. Вони вже передані фонду "Повернись живим" на платформі dobro.ua, тож повний комплект обладнання для аеророзвідки буде закуплений цього тижня, – каже Андрій Мацола. – Сьогодні всі ми маємо одну мету й одну мрію – це наша спільна перемога, тож наближаємо її разом.

Андрій Мацола допомагає армії від початку повномасштабного вторгнення – закуповує та передає спорядження, зброю, транспорт на фронт для наших військових, а також займається питанням забезпечення житлом тих українців, які втратили свій дім через війну.