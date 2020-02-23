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      Полный игнор: Высший совет правосудия "забил" на судебную реформу Зеленского

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский / GettyImages

      Основная часть судебной реформы Зеленского не просто в подвешенном состоянии. Она просто таки полностью проигнорирована органом, который должен ее проводить – Высшим советом правосудия.

      Об этом в видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Анна Калюжная.

      К теме: Крест на судебной реформе Зеленского: возмутительные решения и назначения

      Она напомнила, что Высший совет правосудия – это ведомство, которое назначает судей, которые по их мнению достойны вершить правосудие. И увольняет таких, которые как-то неправомерно себя вели.

      Но, как показывает практика, и последние месяцы тоже, нечестных судей они не уволили. Так же, как даже не отстранили от обязанностей судьи одиозного главу Окружного админсуда Павла Вовка. Как и его заместителя Аблова,
      – отметила Калюжная.

      И добавила, что НАБУ закидывает Вовку и Аблову давление на подчиненных.

      Подробнее об этом здесь: Вовк планирует окончательно закрепиться на должности – в его руках влиятельная фигура

      павло вовк
      Павел Вовк

      Калюжная объяснила: для того, чтобы попробовать почистить Высший совет правосудия от необъективных и одиозных – при нем решили создать временную этическую комиссию с участием международных экспертов. Они должны были выбросить оттуда самых одиозных людей.

      Журналистка рассказала, что международная комиссия делегировала туда своих представителей. Офис Президента поприветствовал этот выбор и поблагодарил международнымх партнеров. "А вот ВСП сказал: все не так, все не то. Не делегировали своих людей в состав этой комиссии. Обхаял представителей международников", – пересказала Калюжная.

      Представьте, как это выглядит. Президент и Рада голосуют за реформу. А орган, пусть и самый высокий в судейской ветви – игнорирует решение. Как говорят мои источники, они не очень хотят, чтобы их очисткой занимались люди, которые отобрали адекватный состав Антикоррупционного суда. Вы представляете, кем в глазах международного сообщества в этой ситуации выглядит высшее руководство государства?
      – подытожила Калюжная.

      Видео полного видеоблога "Политическая кухня" Анны Калюжной за 22 февраля 2020

       

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      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Реформы Судьи Высший совет правосудия Верховная Рада Видеоблоги Новости Украины Новости политики
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