Полный игнор: Высший совет правосудия "забил" на судебную реформу Зеленского

Основная часть судебной реформы Зеленского не просто в подвешенном состоянии. Она просто таки полностью проигнорирована органом, который должен ее проводить – Высшим советом правосудия.

Об этом в видеоблоге "Политическая кухня" рассказала журналистка Анна Калюжная.

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Она напомнила, что Высший совет правосудия – это ведомство, которое назначает судей, которые по их мнению достойны вершить правосудие. И увольняет таких, которые как-то неправомерно себя вели.

Но, как показывает практика, и последние месяцы тоже, нечестных судей они не уволили. Так же, как даже не отстранили от обязанностей судьи одиозного главу Окружного админсуда Павла Вовка. Как и его заместителя Аблова,

– отметила Калюжная.

И добавила, что НАБУ закидывает Вовку и Аблову давление на подчиненных.

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Павел Вовк

Калюжная объяснила: для того, чтобы попробовать почистить Высший совет правосудия от необъективных и одиозных – при нем решили создать временную этическую комиссию с участием международных экспертов. Они должны были выбросить оттуда самых одиозных людей.

Журналистка рассказала, что международная комиссия делегировала туда своих представителей. Офис Президента поприветствовал этот выбор и поблагодарил международнымх партнеров. "А вот ВСП сказал: все не так, все не то. Не делегировали своих людей в состав этой комиссии. Обхаял представителей международников", – пересказала Калюжная.

Представьте, как это выглядит. Президент и Рада голосуют за реформу. А орган, пусть и самый высокий в судейской ветви – игнорирует решение. Как говорят мои источники, они не очень хотят, чтобы их очисткой занимались люди, которые отобрали адекватный состав Антикоррупционного суда. Вы представляете, кем в глазах международного сообщества в этой ситуации выглядит высшее руководство государства?

– подытожила Калюжная.

Видео полного видеоблога "Политическая кухня" Анны Калюжной за 22 февраля 2020