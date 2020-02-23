Украинцы будут платить 3 миллиарда в год на пенсии недобросовестные судьям: детали

3 миллиарда гривен в год – примерно на такую сумму мы ежегодно и пожизненно платить на пенсии судьям, которые "пережили" судебную реформу Порошенко. И все благодаря решению Конституционного суда.

Верховний та Конституційний суди

В попередній реформі Верховний суд України ліквідувався, а на його місці створили Верховний суд. А всі його діючі судді мали пройти кваліфікаційне оцінювання. Це якщо дуже спрощено.

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Зі старого Верховного суду в новий потрапили не всі, і ще тоді звернулися до Конституційного суду, мовляв, розформували орган неконституційно, бо не мали права простим законом цього робити.

► Конституційний суд – це орган, який вирішує чи відповідає основному закону країни те чи інше нове рішення законодавців. Іноді, як у 2010 році, цей орган просто таки пускається берега і ухвалює рішення на користь диктатора Януковича. А іноді, як останні кілька років, ніби працює більш менш адекватно. Принаймні, так кажуть.

► Верховний суд – це остання інстанція, яка ставить крапку у всіх справах. Ваша остання надія на справедливість, якщо раптом в першій інстанції ви натрапили на якогось умовного непрофесійного і недоброчесного суддю.

Два роки тому Верховний суд практично повністю переобрали. Громадськість незалежним той конкурс не вважала. І вважала мінімум чверть обраних – недоброчесними. І Зеленський, і його команда обіцяли виправити це. Перед виборами. Але в результаті, вирішили зробити якось так.

Судова реформа Зеленського

Скорочення Верховного суду

У Зеленського вирішили просто скоротити вполовину суд. А як то робити – хай вже вирішує Вища рада правосуддя. До цього рішення є просто шквал критики від міжнародних партнерів.

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Також рішенно намагаються оскаржити і в Конституційному суді. І як ви думаєте, хто? Судді нового Верховного суду, яких Зеленський хотів скоротити. Але не знаю, чи буде Рада чекати рішення у цій справі. Адже у своєму рішенні Конституційний суд вже змусив депутатів розібратись з новим-старим Верховним судом. Що саме треба зробити – не уточнено.

Поки депутати нічого не вирішать фактично обидва органи існують в паралельній реальності. А 12 суддів, які не пройшли конкурс але хотіли працювати в Верховному суді мають бути негайно туди призначені. Так в рішенні КСУ і записано.

Податки на утримання недоброчесних суддів

А тепер до найсмачнішого. В рішенні незаконною визнано ще одну статтю. Про те, що ми не будемо довічно утримувати суддю, якщо він не пройшов кваліфоцінювання. Це стосується і тих, хто наприклад, засуджував майданівців чи зрадив присязі і "править путіносуддя" в так званих Л/ДНР.

Але тепер українські платники податків таки платитимуть за реально сите життя на пенсії таких. Всередньому 100 000 гривень кожному в місяць. А звільнених безповоротно, і таких, які вирішили не проходити оцінювання за час реформи Порошенка, якою б ніякою вона не була – понад 2000. Отже в рік сумарно це і буде приблизно 3 мільярда гривень.

Зрозумійте правильно, я за те, щоб судді, які здійснюють правосуддя, отримували високі зарплати і пенсії в подальшому. Адже забезпечення – сумарно з невідворотністю покарання за незаконні рішення і дії – і є запорукою незалежності судової гілки влади.

Але я перепрошую, судді, які нахапали собі на маєтки, як у голівудських зірок, і по суті, привели нас усіх до того правового нігілізму, в якому ми всі з вами живемо сьогодні – будуть отримувати довічно по 4 тисячі доларів?

Вища рада правосуддя та цілковитий ігнор

Тепер до другої – основної частини судової реформи вже Зеленського. Вона теж не те, що в підвішеному стані. Вона проігнорована просто таки повністю органом, який мав її проводити – Вищою радою правосуддя.

Вища рада правосуддя – це відомство, яке призначає суддів, які на їх думку гідні вершити правосуддя. І звільняє таких, які якось неправомірно себе поводили.

Але, як показує практика, і останніх місяців теж, недоброчесних суддів вони не звільнили. Так само, як навіть не відсторонили від обов'язків судді одіозного голову Окружного адмінсуду Павла Вовка. Як і його заступника Аблова.

Хоча НАБУ закидає їм тиск на підлеглих, керівництва половини правоохоронних органів в країні.

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Павло Вовк

Для того, щоб спробувати почистити Вищу раду правосуддя від необ'єктивних і одіозних – при ній вирішили створити тимчасову етичну комісію за участі міжнародних експертів. Вони мали викинути звідти найодіозніших людей.

Адже там, наприклад, є член комісії, якому ГПУ закидало вимагання пів мільйона доларів хабаря. Ідеться про суддю Павла Гречківського. Йому винесли виправдальний вирок. Не в останню чергу тому, що розслідуванням займалась архіпрофесіональні прокурори на чолі з тим, у якого нема юридичної освіти – Юрієм Луценком.



Павло Гречківський

Міжнародна комісія делегувала туди своїх представників. Офіс Президента привітав цей вибір і подякував міжнародним партнерам. А от ВРП сказала: все не так, все не те. Не делегувала своїх людей до складу цієї комісії. Обхаяла представників міжнародників.

Уявіть, як це виглядає. Президент і Рада голосують реформу. А орган, нехай і найвищий у суддівській гілці – ігнорує рішення. Як кажуть мої джерела, вони не дуже хочуть, щоб їх очищенням займались люди, які відібрали адекватний склад Антикорупційного суду.

Ви уявляєте, ким в очах міжнародної спільноти в цій ситуації виглядає вище керівництво держави?

Відбір до Вищої кваліфкомісії суддів

Але це не все. Адже іншим етапом був відбір нового складу Вищої кваліфкомісії суддів України. Органу, який переатестовує всі інстанції суддівського корпусу. І набирає нових суддів на вакантні посади. А таких в Україні кілька тисяч.

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Попередній склад Рада "Слуг народу" звільнила. І тут теж третина складу мала бути за делегатами від міжнародних організацій. У них мав бути б вирішальний голос. Але і тут Вища рада правосуддя сказала "ні".

В результаті, міжнародники написали, що закон каже інше і вони приїдуть – але лише грати за визначеним "слугами народу" правилам. ВРП ж звинуватили міжнародників у зриві процесу.

Зараз всі дедлайни пройдено, тобто ВРП просто проігнорували реформаторський законопроєкт, який ухвалили "слуги" за поданням Зеленського. Ніби продовжили термін подачі кандидатур від міжнародників, а насправді ж чекають коли Конституційний суд скасує і цю реформу, про що відкрито пишуть на своєму сайті.

Реакція влади

Тепер до реакції влади і причин цього передбачуваного саботажу. Профільному комітету Ради було відомо про те, що Вища рада правосуддя просто таки перекрутила їх закон, аби відлякати від нього міжнародників.

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Громадські активісти, які вже не перший рік стежили за ходом судових реформ, говорили Раді і президенту, що якщо не розігнати цей склад ВРП і доручити їм проведення очищення себе ж, вони заблокують і знівелюють процес.

І ще одне, в офісі президента за зміни у системі правосуддя відповідає заступник голови ОП Андрій Смирнов. Щось я не чула від нього публічних вимог до Вищої ради припинити саботаж. І я навіть розумію, чому. Бо дуже малоімовірно, що цей "ступор" стався без доброї волі з Офісу.

Чим відомий Андрій СмирновАндрій Смирнов – друг юриста Януковича Андрія Портнова, товариш головного редактора-втікача зі "Страна.UA" Ігоря Гужви, який переховується в Австрії через звинувачення у вимаганні грошей. А ще адвокат лідера фракції "Партії регіонів" Олександра Єфремова, якого судять за сепаратизм. Ну і міністра часів Януковича Олени Лукаш – її звинувачують в економічних злочинах.

І знаєте, що найцікавіше. У профільному комітеті не впевнені, що зміни до закону залишать міжнародників в процесі.



Андрій Смирнов