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      Цілковитий ігнор: Вища рада правосуддя "забила" на судову реформу Зеленського

      -
      Володимир Зеленський / GettyImages

      Основна частина судової реформи Зеленського не просто у підвішеному стані. Вона просто таки повністю проігнорована органом, який мав її проводити – Вищою радою правосуддя.

      Про це у відеоблозі "Політична кухня" розповіла журналістка Анна Калюжна.

       

      Вона нагадала, що Вища рада правосуддя – це відомство, яке призначає суддів, які на їх думку гідні вершити правосуддя. І звільняє таких, які якось неправомірно себе поводили.

      Але, як показує практика, і останніх місяців теж, недоброчесних суддів вони не звільнили. Так само, як навіть не відсторонили від обов'язків судді одіозного голову Окружного адмінсуду Павла Вовка. Як і його заступника Аблова,
      – наголосила Калюжна. 

      І додала, що НАБУ закидає Вовку і Аблову тиск на підлеглих.

      Детальніше про це тут: Вовк планує остаточно закріпитися на посаді – в його руках впливова фігура

      павло вовк
      Павло Вовк

      Калюжна пояснила: для того, щоб спробувати почистити Вищу раду правосуддя від необ'єктивних і одіозних – при ній вирішили створити тимчасову етичну комісію за участі міжнародних експертів. Вони мали викинути звідти найодіозніших людей.

      Журналістка розповіла, що міжнародна комісія делегувала туди своїх представників. Офіс Президента привітав цей вибір і подякував міжнародним партнерам. "А от ВРП сказала: все не так, все не те. Не делегувала своїх людей до складу цієї комісії. Обхаяла представників міжнародників", – переповіла Калюжна.

      Уявіть, як це виглядає. Президент і Рада голосують реформу. А орган, нехай і найвищий у суддівській гілці – ігнорує рішення. Як кажуть мої джерела, вони не дуже хочуть, щоб їх очищенням займались люди, які відібрали адекватний склад Антикорупційного суду. Ви уявляєте, ким в очах міжнародної спільноти в цій ситуації виглядає вище керівництво держави?
      – підсумувала Калюжна.

      Відео повного відеоблогу "Політична кухня" Анни Калюжної за 22 лютого 2020

       

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
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      Автор: Анна Калюжна
      Теги: Реформи Судді Вища рада правосуддя Верховна Рада Відеоблоги Новини України Новини політики
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