Вовк планує остаточно закріпитися на посаді – в його руках впливова фігура

Окружний адмінсуд Києва та його голова Павло Вовк вже давно стали синонімами "кривосуддя". Факти свідчать про свавільність, замовність та недоброчесних суддів. Павло Вовк може використати справу голови Касаційного адмінсуду Михайла Смоковича для отримання потрібного рішення у суді.

На конкурсі до Верховного Суду Смокович отримав негативний висновок Громадської ради доброчесності. Але Вища кваліфікаційна комісія суддів закрила на це очі. До того ж, він провалив іспит, бо набрав менше балів ніж потрібно. Проте комісія за ніч змінила правила конкурсу і дозволила йому йти далі.

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У підсумку Смокович виграв конкурс та очолив Касаційний суд. У жовтні 2019 року НАЗК виявило серйозні розбіжності у його декларації – приховав понад 365 тисяч гривень. Пояснив, що просто помилився.



Михайло Смокович

НАЗК відкинуло ці пояснення та вирішило, що у діях голови суду є ознаки корупційного порушення. У разі притягнення до відповідальності він опиниться у Реєстрі корупціонерів та може втратити посаду судді. Тому він оскаржив рішення НАЗК в Окружний адмінсуд міста Києва.

Справа Смоковича у Погрібніченка

Справа Смоковича потрапила до судді Ігоря Погрібніченка. Того самого фігуранта плівок НАБУ, з яким Вовк і обговорював позов Уповноваженої з прав людини Людмили Денісової. Йому ж прокуратура оголосила підозру за винесення свідомо неправосудного рішення, яке заблокувало роботу ВККС.



Смокович добре знає Погрібніченка, адже разом з ним та Вовком був на дні народженні іншого фігуранта плівок НАБУ Євгена Аблова.



Ігор Погрібніченко

У цій справі суддя Погрібніченко вже відмовився задовольнити прохання НАЗК розглядати позов з участю сторін. Це означає, що рішення виноситимуть без відкритого розгляду і жоден журналіст чи активіст не зможе потрапити на засідання. А рішення Окружного адмінсуду у справі Смоковича залежить від рішення Верховного Суду у справі Вовка.

Суд дуже сумнівно поновив строк на подачу позову. Пояснив тим, що у них немає можливості встановити, чи були у Вовка поважні причини пропуску, чи ні. Також справа розглядається за фактичної відсутності ВККС, усі члени якої 7 листопада були звільнені. Тепер нікому заперечувати на позов Вовка.

Жодного звільнення та вказівки "шефа"

Завдяки Вищій раді правосуддя ні люстрація, ні судова реформа, ні кримінальні справи, ні плівки НАБУ не призвели до звільнень, а Вовка знову переобрали головою суду.

НАБУ оприлюднило записи з кабінету Павла Вовка, де "шеф" роздавав вказівки про винесення рішень на замовлення. Генпрокуратура оголосила підозри Вовку та ще двом ключовим суддям з його оточення. Минуло пів року, а Вовка не лише не покарано, він почав повертати втрачені позиції. Належне розслідування кримінальної справи заблоковано. Вища рада правосуддя відмовилась відсторонювати Вовка та відкривати дисциплінарну справу щодо нього.

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У серпні Вовк пішов з посади голови. Таким чином він доводив, що не впливає на інших суддів, мовляв, вже не є головою, а тому відсторонювати немає чого. А вже 21 січня Окружний адмінсуд обрав собі старого-нового голову – Павла Вовка. Хоча закон забороняє одній особі бути головою суду більше, ніж двічі поспіль, він же очолює суд майже десять років. За нього проголосували 39 з 42 суддів.



Відповідно до судової реформи, Павло Вовк має пройти перевірку на доброчесність. Він чітко розуміє, що якщо нова Вища кваліфікаційна комісія буде сформована за участі міжнародників, то його зможуть звільнити. 21 грудня Касаційний адміністраційний суд почав розгляд позову до Вищої кваліфікаційної комісії.

Що відомо про позов Вовка?Ще у 2017 році Павло Вовк був конкурсантом першого набору до Верховного Суду. Тоді Громадська рада визнала Вовка недоброчесним за його сумнівні дії та статки. Згодом НАБУ провело обшуки у нього вдома та на роботі, що підтвердили озвучені ГРД факти. Відповідно до закону, щоб залишитись у конкурсі Вища кваліфікована комісія мала б відхилити висновок ГРД. Вовк зрозумів, що ВККС навряд чи підтримає його. Тому вранці 17 липня, за годину до початку засідання, він заявив про зупинення участі у конкурсі.

Минуло два з половиною роки і раптом Павло Вовк згадав про цю ситуацію. У позові він вимагає від Верховного Суду зобов’язати Комісію відновити конкурсну процедуру та визнати, що він відповідає займаній посаді.

Для чого Вовку рішення суду про доброчесність

Таке рішення дозволяє йому не проходити перевірку у новій ВККС. Після цього його вже неможливо буде звільнити відповідно до судової реформи. Тепер у руках Вовка опинилось дуже чутливе місце впливової фігури – голови Касаційного адмінсуду Михайла Смоковича.

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27 січня відбулось засідання Верховного Суду. Вовк був такий впевнений у своїй перемозі, що навіть не прийшов і просив розглядати справу без нього і його представника. Але з огляду на розголос суд вирішив відкласти розгляд на березень.