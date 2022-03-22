Гуманитарную помощь передали местным спасателям 22 марта. Ее организовала общественная организация "Хорта".
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Спасатели получили благотворительную помощь. Детское питание, продукты и средства гигиены передали жителям города Пологи, который оказался на грани гуманитарного кризиса вследствие российской агрессии,
– говорится в сообщении.
Гуманитарная помощь для Пологов / Фото ГСЧС
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