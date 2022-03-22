Гуманітарну допомогу передали місцевим рятувальникам 22 березня. Її організувала громадська організація "Хорта".
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Рятувальники отримали благодійну допомогу. Дитяче харчування, продукти та засоби гігієни передали жителям міста Пологи, яке опинилося на межі гуманітарної кризи внаслідок російської агресії,
– мовиться в повідомленні.
Гуманітарна допомога для Пологів / Фото ДСНС
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