Гуманітарну допомогу передали місцевим рятувальникам 22 березня. Її організувала громадська організація "Хорта".

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Рятувальники отримали благодійну допомогу. Дитяче харчування, продукти та засоби гігієни передали жителям міста Пологи, яке опинилося на межі гуманітарної кризи внаслідок російської агресії,

– мовиться в повідомленні.



Гуманітарна допомога для Пологів / Фото ДСНС

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