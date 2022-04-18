Об этом в эфире 24 канала заявил главный редактор портала "Украина по-арабски" Мохаммад Фараджаллах.

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Он объяснил, что странам арабского мира важно, чтобы войны в Украине закончились как можно скорее, чтобы избежать голода на территориях своих государств.

Если войну в Украине не прекратят в ближайшие несколько месяцев, половина арабского мира будет голодать,

– подчеркнул Фараджаллах.

Украина поставляет 25% зерна по всему миру. Именно поэтому, как отметил журналист, Ирак, Египет, Иордания, ОАЭ и другие страны заинтересованы в том, чтобы Украина одержала победу в ближайшее время.

В то же время он напомнил, что Турции удалось стать лидером, получившим уважение и со стороны Украины, и России. Однако если российские власти будут продолжать свои агрессивные действия, скоро это отразится на отношении к России.