Про це в ефірі 24 каналу заявив головний редактор порталу "Україна по-арабськи" Мохаммад Фараджаллах.

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Він пояснив, що країнам арабського світу важливо, аби війни в Україні закінчилась якомога швидше, аби уникнути голоду на територіях своїх держав.

Якщо війну в Україні не припинять у найближчі кілька місяців, половина арабського світу голодуватиме,

– наголосив Фараджаллах.

Україна поставляє 25% зерна у цілому світі. Саме тому, як зазначив журналіст, Ірак, Єгипет, Йорданія, ОАЕ та інші країни зацікавлені у тому, аби Україна здобула перемогу найближчим часом.

Водночас він нагадав, що Туреччині вдалось стати лідером, який отримав повагу і з сторони України, і Росії. Однак якщо російська влада продовжуватиме свої агресивні дії, скоро це відобразиться на ставленні до Росії.