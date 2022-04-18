Про це 18 квітня заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар. Він розповів, що саме атакували в рамках нової операції Claw Lock.

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Вдарили не лише по курдах

Туреччина в атаці, зокрема, використовувала свої військові літаки, гелікоптери та безпілотники. Також усе відбувалося за підтримки артилерійських підрозділів.

Операція, за словами Акара, спрямована на райони Метіна, Зап і Авасін-Басьян на півночі Іраку. Проте також зачепили обстрілами "приїжджих" бойовиків, які зайшли в регіон сушею.

Поки що наша операція триває успішно, як і планувалося. Цілі, визначені на першому етапі, захоплені,

– сказав Хулусі Акар.

Що саме атакували турецькі службовці:

об'єкти курдських бойовиків;

табори;

тунелі;

укриття;

місця зберігання боєприпасів.

Війна, що триває десятиріччями

Туреччина проводить операцію, яка спрямована на "запобігання терористичним нападам". Також атаки аргументують "забезпеченням безпеки кордонів".

Наступ є частиною турецької кампанії в Іраку та Сирії, яку вони проводять для боротьби з бойовиками Робітничої партії Курдистану. Також країна бореться із сирійськими курдами. Обидва з цих об'єднань у Туреччині визнані терористичними.

Схожі повітряні удари по північному Іраку не рідкість. Ба більше, Туреччина також часто посилає в регіон своїх військових.

Курди вперше підняли зброю проти турецької держави ще в 1984 році. Конфлікт переважно тривав на південному сході Туреччини. Тоді загалом загинули понад 40 000 людей.

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