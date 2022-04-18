Об этом 18 апреля заявил министр обороны Турции Хулуси Акар. Он рассказал, что именно атаковали в рамках новой операции Claw Lock.

В прошлом году Турция обстреляла российские вертолеты в Сирии перед визитом Эрдогана к Путину

Ударили не только по курдам

Турция в атаке, в частности, использовала свои военные самолеты, вертолеты и беспилотники. Также все происходило при поддержке артиллерийских подразделений.

Операция, по словам Акара, направлена ​​на районы Метина, Зап и Авасин-Басьян на севере Ирака. Однако также затронули обстрелы "приезжих" боевиков, зашедших в регион по суше.

Пока что наша операция продолжается успешно, как и планировалось. Цели, определенные на первом этапе, захвачены,

– сказал Хулуси Акар.

Что именно атаковали турецкие служащие:

объекты курдских боевиков;

лагеря;

туннели;

укрытия;

места хранения боеприпасов

Война, продолжающаяся десятилетиями

Турция проводит операцию, направленную на "предотвращение террористических нападений". Также атаки аргументируют "обеспечением безопасности границ".

Наступление является частью турецкой кампании в Ираке и Сирии, проводимой для борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана. Также страна борется с сирийскими курдами. Оба из этих объединений в Турции признаны террористическими.

Похожие воздушные удары по северному Ираку не редкость. Более того, Турция также часто посылает в регион своих военных.

Курды впервые подняли оружие против турецкого государства еще в 1984 году. Конфликт преимущественно продолжался на юго-востоке Турции. Тогда в общей сложности погибли более 40 тысяч человек.

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