Около 49% британских избирателей убеждены, что референдум и последующий выход Великобритании из Евросоюза произошли не без участия России. Кроме того, не менее 40% считают, что Россия также вмешивалась в различные британские выборы, начиная с 2015 года.

Результаты социологического опроса компании Opinium относительно вмешательства России во внутренние дела Великобритании публикует The Guardian.

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Как в случае с референдумом, так и c выборамb количество тех, кто видит вмешательство России, ощутимо превышает число людей, которые считают, что такого не было.

Сколько британцев видят вмешательство России:

Референдум по Brexit – 49% уверены, что оно было, но 23% убеждены в обратном.

Референдум о независимости Шотландии – 40% против 28%.

Выборы 2015, 2017 и 2019 – от 42% до 47% считают, что Россия вмешивалась, а от 24 до 28% уверены, что нет.

Интересно, что процент британцев, которые заметили вмешательство России в референдум по выходу из Евросоюза, примерно равна доле граждан, которые были против Brexit. На референдуме 2016 года 48,11% британцев не хотели выходить из ЕС.

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