Половина британцев уверены, что Россия повлияли на выход государства из Евросоюза
Около 49% британских избирателей убеждены, что референдум и последующий выход Великобритании из Евросоюза произошли не без участия России. Кроме того, не менее 40% считают, что Россия также вмешивалась в различные британские выборы, начиная с 2015 года.
Результаты социологического опроса компании Opinium относительно вмешательства России во внутренние дела Великобритании публикует The Guardian.
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Как в случае с референдумом, так и c выборамb количество тех, кто видит вмешательство России, ощутимо превышает число людей, которые считают, что такого не было.
Сколько британцев видят вмешательство России:
- Референдум по Brexit – 49% уверены, что оно было, но 23% убеждены в обратном.
- Референдум о независимости Шотландии – 40% против 28%.
- Выборы 2015, 2017 и 2019 – от 42% до 47% считают, что Россия вмешивалась, а от 24 до 28% уверены, что нет.
Интересно, что процент британцев, которые заметили вмешательство России в референдум по выходу из Евросоюза, примерно равна доле граждан, которые были против Brexit. На референдуме 2016 года 48,11% британцев не хотели выходить из ЕС.
Что известно о Brexit: коротко
- Этим термином называют процесс выхода Великобритании из Европейского Союза, который начался в 2016 году. 31 января 2020 Великобритания вышла из ЕС.
- Между всем этим был референдум, на котором большинство британцев поддержали выход государства из Евросоюза. Процесс несколько затянулся из-за обсуждения условий дальнейшего сотрудничества между ЕС и Великобританией.