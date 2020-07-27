Близько 49% британських виборців переконані, що референдум і подальший вихід Великої Британії з Євросоюзу відбулися не без участі Росії. Крім того, щонайменше 40% вважають, що Росія також втручалася у різні британські вибори, починаючи з 2015 року.

Результати соціологічного опитування компанії Opinium щодо втручання Росії у внутрішні справи Великої Британії публікує The Guardian.

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Як у випадку з референдумом, так і щодо виборів кількість тих, хто вбачає втручання Росії, відчутно перевищує число тих людей, які вважають, що такого не було.

Скільки британців вбачають втручання Росії:

Референдум щодо Brexit – 49% певні, що воно було, але 23% переконані в протилежному.

Референдум про незалежність Шотландії – 40% проти 28%.

Вибори 2015, 2017 і 2019 років – від 42% до 47% вважають, що Росія втручалася, а від 24 до 28% певні, що ні.

Цікаво, що відсоток британців, які помітили втручання Росії в референдум щодо виходу з Євросоюзу, приблизно дорівнює частці громадян, які були проти Brexit. На референдумі 2016 року 48,11% британців не хотіли виходити з ЄС.

Що відомо про Brexit: коротко