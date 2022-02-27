Половина пропали, половина "200", надо прекращать это все, – еще один оккупант "прозрел" в плену
В Украине открыли горячую линию для родителей российских военных. Чтобы они могли попытаться найти своих детей среди пленных или погибших.
И туда уже звонят по телефону сотни людей, которые разыскивают своих близких. Пленным дают возможность самим позвонить домой. Примеры таких звонков публикуются в сети. Ниже – один из очень показательных.
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"Командиры предали, половина "200", надо прекращать убийства"
"Заблудившийся" оккупант из Новокузнецкого ОМОН (это "отряд милиции особого назначения") позвонил родителям. И вот о чем он рассказал:
Заехали в Украину, начали наступать на Киев. Нас там разбомбили. Половина отряда погибли. Я сейчас в плену в Киеве. Чудом выжил.
Только теперь, видите ли, россиянин осознал, что "командиры их предали". А что для этого понадобилось? Вот ответ:
Половина отряда даже не знаю где, половина "200".
И какой же теперь пленник видит выход? "Надо звонить нашим командирам, генералам... Чтобы эти потери, эти убийства уже прекратили."
Мы бы сказали: не нужно было начинать. Но пусть хоть так.
"Нужно подключать семью, всех. Митинги, не митинги... Все возможное сделать. Чтобы до людей поскорее дошло, что это все нужно прекращать", – раз за разом повторял в разговоре оккупант.
Столько уже погибло... И ни за что. Бьемся на чужой земле,
– признал он.
Жаль, что так долго доходит. Но важно и другое: чтобы остановить Кремль, о потерях россиян (а таких уже более 3,5 тысячи) в Украине должны узнать как можно больше в самой России!
Вот здесь смотрите полное видео разговора оккупанта с родителями:
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