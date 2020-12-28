Украина окажется в очень угрожающей ситуации, если Россия установит контроль над Беларусью. В МИД Украины отметили, что тогда половина территории нашего государства будет в российском военном окружении.

Украина может попасть в российское окружение

Контроль России над Беларусью создаст для официального Киева ряд серьезных проблем. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Internationale Politik.

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Половина нашей страны окажется в военном окружении России. Российские войска находятся в Беларуси, в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, а также в Приднестровье, где Москва также размещает солдат,

– отметил Кулеба.

Из-за влияния Кремля может возникнуть кризис в торговле

С контролем Кремля над экономикой Беларуси возникнет еще и кризис в торговле, ведь Киев поддерживает активные торговые отношения с Минском. Наибольшие сферы сотрудничества – безопасность и оборона. В этом случае Украине придется искать других партнеров.

Когда Лукашенко уйдет, ситуация вряд ли изменится

Глава МИД Украины не надеется на значительное изменение ситуации в отношениях с Беларусью, если из руководства страны уйдет самопровозглашенный президент Александр Лукашенко.

России удалось настолько глубоко проникнуть в белорусские элиты, экономику, общество и политику, а также в аппарат безопасности и вооруженные силы страны, что вряд ли можно ожидать кардинального изменения обстоятельств, даже если в какой-то момент Лукашенко сменит другой лидер,

– считает Кулеба.

Кремль планирует создать в Беларуси партию

Отметим, что ранее СМИ сообщили о том, что Кремль хочет создать в Беларуси пророссийскую партию. Политсила будет выступать против Лукашенко и поддерживать интеграцию с Россией.