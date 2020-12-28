Україна опиниться у дуже загрозливій ситуації, якщо Росія встановить контроль над Білоруссю. У МЗС України зазначили, що тоді половина території нашої держави буде у російському військовому оточенні.

Україна може потрапити в російське оточення

Контроль Росії над Білоруссю створить для офіційного Києва низку серйозних проблем. Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Internationale Politik.

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Половина нашої країни опиниться у військовому оточенні Росії. Російські війська перебувають у Білорусі, в анексованому Криму і на окупованому Донбасі, а також у Придністров'ї, де Москва також розміщує солдатів,

– зазначив Кулеба.

Через вплив Кремля може виникнути криза у торгівлі

З контролем Кремля над економікою Білорусі виникне ще й криза у торгівлі, адже Київ підтримує активні торговельні відносини з Мінськом. Найбільші сфери співпраці – безпека та оборона. У цьому випадку Україні доведеться шукати інших партнерів.

Коли Лукашенко піде, ситуація навряд зміниться

Голова МЗС України не сподівається на значну зміну ситуації у відносинах з Білоруссю, якщо з керівництва країни піде самопроголошений президент Олександр Лукашенко.

Росії вдалося настільки глибоко проникнути в білоруські еліти, економіку, суспільство і політику, а також в апарат безпеки і збройні сили країни, що навряд чи можна очікувати кардинальної зміни обставин, навіть якщо в якийсь момент Лукашенко змінить інший лідер,

– вважає Кулеба.

Кремль планує створити у Білорусі партію

Зазначимо, що раніше ЗМІ повідомили про те, що Кремль хоче створити в Білорусі проросійську партію. Політсила має виступати проти Лукашенка і підтримуватиме інтеграцію з Росією.