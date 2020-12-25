Кремль, ймовірно, планує створити у Білорусі партію, яку буде виступати проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка, але за інтеграцію з Росією.

Відповідні документи нібито опинились у розпорядженні The Insider, повідомляє "Дождь". Читайте також Ми не втратили, а можемо втратити, – Лукашенко розповів, що буде з країною далі Що відомо про ймовірну партію Видання стверджує, що партія називатиметься "Право народу". Вона нібито виступатиме за парламентсько-президентську республіку, масштабну приватизацію державного сектора, а також "демонтаж культури".

У документах описана стратегія роботи в Білорусі і представлений список білорусів, яких адміністрація президента Росії хоче залучити.

Власне, ці білоруси нібито мають увійти до керівних органів опозиції. Мовляв, планують підготувати до 1200 кандидатів для участі в парламентських виборах, сформувати спільноту місцевих лідерів громадської думки та створити канали інформації.

До цього списку, згідно з документами входять 7 людей. Медіа зазначає, що раніше вони брали участь в політичному клубі партії "Єдина Росія" під назвою "Центр соціально-консервативної політики". Зверніть увагу! У Білорусі понад 4 місяців відбуваються протести проти Лукашенка. Зокрема, мітингувальники виходять на марші під час вихідних. Детальніше – читайте за посиланням.