Кремль, вероятно, планирует создать в Беларуси партию, которая будет выступать против самопровозглашенного президента Александра Лукашенко, но за интеграцию с Россией.

Соответствующие документы якобы оказались в распоряжении The Insider, сообщает "Дождь". Читайте также Мы не потеряли, а можем потерять, – Лукашенко рассказал, что будет со страной дальше Что известно о вероятной партии Издание утверждает, что партия будет называться "Право народа". Она якобы будет выступать за парламентско-президентскую республику, масштабную приватизацию государственного сектора, а также "демонтаж культуры".

В документах описана стратегия работы в Беларуси и представлен список белорусов, которых администрация президента России хочет привлечь.

Собственно, эти белорусы якобы должны войти в руководящие органы оппозиции. Мол, планируется сделать до 1200 кандидатов для участия в парламентских выборах, сформировать сообщество местных лидеров общественного мнения и создать каналы информации.

В этот список, согласно документам входят 7 человек. Медиа отмечает, что ранее они участвовали в политическом клубе партии "Единая Россия" под названием "Центр социально-консервативной политики". Обратите внимание! В Беларуси больше 4 месяцев проходят протесты против Лукашенко. В частности, митингующие выходят на марши во время выходных. Подробнее – читайте по ссылке.